Sembra che il rapporto tra Albano Carrisi e Romina Power si sia davvero rasserenato. Dopo il loro ritorno come duetto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, i fotografi del settimanale Oggi hanno beccato i due cantanti a pranzo insieme, accompagnati dalla figlia Romina Jr.

Albano, Romina e la Lecciso

Albano e Romina hanno definitivamente siglato le carte del divorzio nel 2012, anche se la loro relazione ha visto la fine molti anni prima, nel 1999. Non è un segreto: dopo la fine della storia che ha incantato un’intera generazione italiana, Albano ha ritrovato la felicità con Loredano Lecciso.

Anche in questo caso i tira e molla sono stati parecchi. Nel 2005 la Lecciso, ospite dell’Isola dei famosi, lascia Albano in diretta mentre quest’ultimo si trova a Samanà, nella Repubblica Domenicana. Una volta tornato in patria Albano dice basta alla storia con la gemella Lecciso, ma i due continueranno a prendersi e lasciarsi fino a 2 anni fa. Nel 2018 infatti, annunciano ufficialmente la loro separazione.

Sembra che negli ultimi anni Albano, lontano dalla Lecciso, si stia riavvicinando a Romina. Non c’è nulla di ufficiale sul lato sentimentale, ma è indiscutibile una riconciliazione artistica e famigliare, almeno per la serenità delle figlie.

Romina Jr. che durante quest’ultimo Sanremo ha avuto l’onore di presentare la coppia sul palco dell’Ariston, non ha mai nascosto il suo desiderio di rivedere i suoi genitori insieme.

Dopo il Festival di Sanremo un po’ di relax

Tornare insieme sul palco dell’Ariston dev’essere stato molto emozionante per la coppia. Hanno ripercorso quei passi che, anni addietro, hanno confermato e ufficializzato la loro importanza nella storia della musica italiana. Ora, settimane dopo la fine del Festival della canzone italiana, i 2 si concedono un pranzetto in totale relax.

I fotografi di Oggi li hanno immortalati con visi rilassati e sorridenti, in compagnia dello loro fan più accanita: la figlia Romina.

