Una domenica senza pubblico per Barbara d’Urso, in maniera concreta e per certi versi, anche metaforica. Questa volta Carmelita non è riuscita ad intascarsi la vittoria in termini di share lasciando campo aperto alla “nemica” Francesca Fialdini, fresca di trionfo con il suo Da Noi… A ruota libera.

Barbara d’Urso seconda alla Fialdini

Una domenica sottotono per Barbara d’Urso che non solo non è riuscita ad aggiudicarsi il gradino più alto sul podio degli Ascolti tv ma che ha dovuto anche cimentarsi nella conduzione di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso senza il sostegno fisico del pubblico in studio, invitato a rimanere a casa in via precauzionale di fronte all’emergenza scattata in Italia e in particolare in Lombardia per il Covid-19, il Coronavirus.

Rai 1 primeggia per tutta la domenica

Con i suoi due programmi uno in corsa all’altro, Barbara d’Urso non è riuscita a brillare e l’unico scintillio arriva dalle paillettes dei suoi completi eccentrici. Partendo dai dati Auditel relativi alle trasmissioni andate in onda nel pomeriggio, ottimo risultato per Francesca Fialdini che con Da Noi… A ruota libera, cavalca l’onda della Domenica In di Mara Venier.

Soddisfacente il 20% di share di zia Mara che accompagna la Fialdini sul podio – facendole battere la d’Urso – con il 16,4% di share e 2.809.000 spettatori sintonizzati. Ferma invece all’11,4% di share invece Barbarella, lontana dalla vetta con la sua Domenica Live.

Un primo posto virtuale in termini di ascolti che la d’Urso non si aggiudica nemmeno la sera quando è il momento di andare in onda con Live – Non è la d’Urso. Il programma di intrattenimento si ferma infatti a quota 13% di share, ben lontano dal 19,2% di share collezionato invece da La vita promessa, la serie televisiva mandata in onda da Rai1.

Approfondisci

Barbara d’Urso contro Nina Moric: “Non sa cos’è il rispetto”

Barbara d’Urso: “A Live niente pubblico in studio” per il coronavirus