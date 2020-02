Barbara d’Urso furiosa contro Nina Moric: “Non sa cos’è il rispetto“. La conduttrice ha attaccato la modella nel corso della diretta di Live – Non è la d’Urso, quando in studio erano presenti Luigi Mario Favoloso e i genitori per un confronto con lei. La croata respinge tutto al mittente e grida sui social: “Bugiarda“.

Barbara d’Urso furiosa contro Nina Moric

Durante la puntata di Live – Non è la d’Urso del 23 febbraio scorso, ospiti Luigi Mario Favoloso e la sua famiglia per un confronto in diretta con Nina Moric.

Pessima sorpresa per Barbara d’Urso, vittima di un sonoro ‘bidone’ da parte della modella croata che non si è presentata in studio.

“Non so se Nina Moric ci sia o no“, ha esordito la conduttrice, trovandosi poi davanti tutti tranne l’attesa ospite.

A detta di Barbara d’Urso, Nina Moric non saprebbe cos’è il rispetto: è così che ha descritto la condotta della donna attualmente impegnata in una battaglia legale contro l’ex gieffino (che ha accusato di maltrattamenti).

La replica di Nina Moric

La conduttrice ha poi informato il pubblico del fatto che la Moric stesse scrivendo una lettera in diretta, forse per spiegare le ragioni della sua assenza in studio.

Ma sui social, la replica della modella ha spazzato via questo scenario e si è fatta livida: “Non sto scrivendo nessuna lettera, bugiarda“. Nel frattempo, la rabbia di Luigi Favoloso è tornata in testa alle cronache sulla querelle relativa alle presunte violenze interne all’ex coppia.

L’ex gieffino continua a dirsi innocente e, ai microfoni di Carmelita, ha lanciato un’altra pesantissima accusa: “Ha dato un morso al mio cane, Baghera“.

Nina Moric aveva già anticipato sul suo Instagram che sarebbe stata assente, sostenendo che fosse necessario per motivi di tutela della fase legale attualmente in corso e che la vede contrapposta al suo ex, Favoloso.

Il capitolo televisivo sulla vicenda è davvero chiuso? Per alcuni, sarebbe ancora prematuro dirlo con certezza.