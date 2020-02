Di questi momenti gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus (Covid-19) in Italia per voce di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile italiana in termini.

Coronavirus, 5 le vittime in Italia

“La situazione è assolutamente sotto controllo per quanto riguarda le cure, con queste misure di contenimento ci auguriamo di fermare il contagio“, sono le parole rilasciate in questi istanti nel corso della conferenza stampa dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Italiana, Angelo Borrelli. Sempre per voce di Borrelli giunge anche notizia che riguarda il bilancio delle vittime per Coronavirus in Italia, salite a 5 in questi momenti: si tratterebbe di un uomo di 88 anni di Lodi.

Si tratta della quarta vittima in Lombardia e facente parte dunque del focolaio lodigiano.

No collegamento tra focolaio lodigiano e padovano

“Confermo – aggiunge sempre Borrelli – Che i focolai sono ancora quelli, non è confermato che sembrerebbe essere stato individuato un collegamento tra il focolaio del lodigiano e il focolaio del padovano”. A chi domanda quali siano le accortezze che gli altri Stati Europei dovrebbero adottare di fronte alla situazione italiana, le parole di Borrelli: “In Italia si è cercato di arginare il virus e la diffusione del contagio con le misure maggiormente precauzionali.

Abbiamo registrato 2 focolai, siamo intervenuti con misure pesanti e riteniamo che nel nostro Paese ci sia sicurezza e si possa venire tranquillamente“.

I numeri del contagio

C’è anche una maggiore chiarezza sui numeri che circolano e sulla reale entità del contagio da Coronavirus in Italia. In totale si può parlare di 213 persone effettivamente contagiate e risultate dunque positive al test per il Coronavirus. 99 le persone ricoverate e di queste, 23 sono quelle che in questo momento si trovano in terapia intensiva.

Altre 91 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare. C’è anche da specificare come siano presenti anche numerose persone entrate in contatto con il virus e che non presentano però sintomi da polmonite ma solamente sintomi leggeri ed influenzali.

