È notizia di questa mattina che c’è la quarta vittima in Italia del Coronavirus. L’uomo ha 84 anni ed era ricoverato all’ospedale di Bergamo con patologie pregresse. La notizia è appena arrivata e mancano ancora ulteriori dettagli.

Il bilancio del Coronavirus

Era appena di ieri la notizia della terza vittima, una donna paziente oncologica deceduta all’ospedale di Crema.

La quarta vittima di oggi su territorio italiano è la terza in Lombardia. Era un uomo di 84 anni che si trovava ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato a Rtl: “La situazione è che il numero dei contagiati sta aumentando: siamo a circa 150“.

E ancora: “Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere“, riporta Ansa, “Nessuno pensava che fosse così aggressiva la diffusione“. Come fatto da Conte ieri, anche Fontana spiega che la corsa ai supermercati non ha una base: “La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati“.

Il piano di Borrelli

“Noi abbiamo un livello di prevenzione elevatissimo. Abbiamo disposto per primi il controllo in porti e aeroporti e tutti i possibili casi li abbiamo verificati“, dichiarava ieri Borrelli.

“Noi abbiamo fatto un lavoro insieme con le strutture operative, in particolare le forze armate. Abbiamo disponibilità di diverse migliaia di posti in tutto il territorio. Solo le infrastrutture dell’Esercito rese disponibili potrebbero essere 3412 posti letto in 1223 camere. Quelle rese disponibili dall’Aeronautica potrebbero essere 1789 posti letto“. Insomma, c’è un piano pronto per fronteggiare la diffusione del virus: “Abbiamo una ricognizione fatta con i colleghi delle Regioni e siamo pronti a utilizzare anche alberghi per queste attività.

Non abbiamo problemi per quanto riguarda le strutture per il ricovero“.

Approfondisci:

Tutto sul coronavirus

Coronavirus tutto quello che c’è da sapere: sintomi, contagio e precauzioni

Coronavirus in Italia, oltre 100 contagiati: misure straordinarie al Nord