Mentre il Paese si barcamena tra un’emergenza Coronavirus ed un clima da “assalto alla diligenza” in ospedali e supermercati, Flavio Briatore irrompe su Instagram con un video in cui spiega che lui avrebbe una soluzione a tutti i nostri problemi (o quantomeno a tanti di essi): cacciare via l’attuale governo e sostituirlo con uno teoricamente più capace.

Italians do it better? non per Briatore

L’invettiva di Flavio Briatore ha radici già note ai suoi fan: la dimensione “International” del business briatoriano, l’apprezzamento per il progresso tecnologico e la diffidenza verso l’attuale classe politica.

Nello spiegare che viaggiando nei paesi degli emirati arabi vede più “visione” e progresso rispetto allo stivale, il concetto trasmesso è chiaro: per Flavio Briatore non è affatto vero che “italians do it better”.

Dei Paesi in cui lavora e fa business, Briatore dice: “Ogni volta che torni in poche settimane vedi cose nuove, c’è una visione a 50 anni”, mentre da noi tutto sarebbe grigio e immobile.

La colpa sarebbe dell’attuale governo, considerato incapace di agire e ragionare sul medio o lungo termine: “Noi non facciamo niente, non facciamo le infrastrutture, non abbiamo creato dei posti di lavoro al Sud, non abbiamo parlato di cuneo fiscale perché sono degli incapaci”.

L’accetta cala pesante sui nostri politici, con un non velato accenno a uno di loro in particolare: “Sono degli incapaci, tutta gente che prima non gestiva niente, escluso un imprenditore, che è quello che vendeva le bibite al San Paolo”.

Dopodiché, arriva la “chiamata alle armi”: “Ma perché non ci ribelliamo? Qui ci vuole non il movimento delle sardine, ma il movimento degli squali. Noi dovremmo fare come i tifosi di calcio che quando la squadra non funziona, cosa dicono?

‘Andate a lavorare sennò vi pigliamo a calci in c**o’ ”.