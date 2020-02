Arriva in questi momenti una notizia frammentaria e in corso di aggiornamento dalla Germania, precisamente da Volkmarsen, nel land dell’Assia. La notizia, confermata dalla Dpa, riporta di un’auto che avrebbe travolto un corteo organizzato in occasione del Carnevale. Al momento, nell’incidente cui ancora è sconosciuta la dinamica, sarebbero rimaste coinvolte 15 persone tutte ferite e tra queste ci sarebbero dei bambini.

Arrestato l’uomo al volante

Davvero pochissime le notizie che filtrano dalla Germania. Quanto venuto alla luce in questo momento e riportato dalle testate locali riguarda la sfilata che era in corso a Volkmarsen in occasione del Mardi Gras.

Secondo quanto riportato, un’auto al cui volante si trovava un uomo, sarebbe piombata sul corteo travolgendo una quindicina di persone. Tra queste ci sarebbero anche dei bambini. Immediatamente dopo l’incidente, l’uomo alla guida è stato fermato e arrestato. In corso tutte le verifiche e le indagini.

I testimoni oculari descrivono un di incidente

La notizia è stata confermata in questi momenti dal quartier generale della Polizia a Kassel. Sul numero delle persone coinvolte permane al momento incertezza: seguiranno maggiori informazioni a riguardo.

Secondo quanto riportato a Hessenschau, i testimoni oculari sul luogo avrebbero descritto l’avvenimento come un incidente e non come un attacco.