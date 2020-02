Le parole di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver, al GF Vip 2020, sono destinate a scatenare un sisma mediatico di vaste proporzioni. La produzione del reality ha annullato il televoto in corso e ha annunciato un provvedimento disciplinare in arrivo, mentre gli sponsor scaricano la concorrente con una serie di comunicati ufficiali sui social.

Clizia Incorvaia scatena il terremoto

Al Grande Fratello Vip 2020 è tempo di un altro terremoto, ma niente a che vedere con la sfera dei sentimenti. Protagonista Clizia Incorvaia, che si è resa autrice di pesantissimi insulti contro il coinquilino Andrea Denver, “reo” di averla tirata in ballo durante le nomination.

“Tu non ammazzi un fratello pugnalandolo alle spalle e poi dici di essere pentito. Della nomination non me sbatte, io sono rimasta male al cuore perché tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti“.

La modella ha scomodato un paragone con la mafia che ha scatenato la reazione di tantissimi spettatori, ma non solo: anche gli sponsor si dissociano dalla condotta della concorrente.

L’annuncio del GF Vip

La produzione del GF Vip 2020 non è rimasta a guardare e ha avviato l’iter di un provvedimento disciplinare. Lo rivela il contenuto del comunicato sul sito del reality che, sebbene non rechi esatte generalità del concorrente in questione, lascia intendere che si tratti proprio dell’ex di Francesco Sarcina.

“Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili.

Nella puntata di domani, lunedì 24 febbraio, di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“.

Gli sponsor contro la concorrente

Gli sponsor della trasmissione fanno muro contro la concorrente e, davanti alle frasi pronunciate contro Denver, la posizione è di unanime condanna. “In qualità di sponsor del programma, Givova si dissocia e prende le distanze dalle gravissime parole pronunciate da Clizia Incorvaia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La nostra azienda, giovane e del Sud, per l’assoluto rispetto dovuto a tutte le vittime di mafia, non può in alcun modo accettare né tantomeno giustificare le gravissime espressioni rivolte dalla concorrente ad Andrea Denver.

Alla luce dei fatti e certi che la Produzione condivida il nostro rammarico, aspettiamo i seri e urgenti provvedimenti da tenere in caso di accadimenti gravi come questo“.

Instagram Stories degli sponsor del GF Vip

Questo uno dei comunicati ufficiali con cui le aziende hanno preso le immediate distanze dalla delicata situazione in corso, mentre il pubblico di Signorini si prepara alla resa dei conti in diretta.

Approfondisci

Tutto sul GF Vip

GF Vip: il clamoroso ritiro di Barbara Alberti

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: scoppia la passione al GF Vip