Week-End complicato nella Casa del Grande Fratello Vip, finita nell’occhio del ciclone a causa delle parole a dir poco sconvenienti di una delle concorrenti in gara. Si tratta di Clizia Incorvaia che, a seguito della nomination della puntata andata in onda venerdì, ha avuto una terribile discussione con un altro gieffino, arrivando persino a paragonarlo a Tommaso Buscetta.

Nella serata di domenica, la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato la sospensione del televoto e un provvedimento disciplinare per un concorrente.

Le parole shock di Clizia Incorvaia

Tutto è iniziato venerdì quando, dopo essere entrata in nomination per colpa del voto di Andrea Denver, Clizia Incorvaia ha detto frasi davvero pesanti e fuori luogo visto il contesto in cui si trovava.

La modella e influencer, ex di Francesco Sarcina, ha definito Denver come un Tommaso Buscetta, il don Masino boss dei due mondi e primo pentito di mafia.

“Aveva ragione Elisa quando diceva che tu volevi diventare amico di Rita Rusic perché contava. Questa è la selezione che fai, Clizia non ti serve di certo. Hai detto bugie su bugie e io ti ho difeso.

Tu sei uno stratega, sei di una furbizia più unica che rara” ha esordito la Incorvaia e fin qui, oltre ai toni aggressivi non c’è nulla degno di nota fino alla seconda parte.

Il paragone a Buscetta

“Tu non ammazzi un fratello pugnalandolo alle spalle e poi dici di essere pentito. Della nomination non me sbatte, io sono rimasta male al cuore perché tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”.

Parole pesanti che non sono passate inosservate neanche alla produzione dato che tutto è stato registrato.

Le polemiche seguite alle dichiarazioni

Le parole di Clizia Incorvaia non sono passate inosservate, su Twitter si sono scatenate discussioni che avevano tutte per oggetto l’eliminazione immediata della concorrente. Anche l’Associazione Nazionale dei Carabinieri della Sezione Carsoli ha condannato le parole della Incorvaia: “La signora in bikini – hanno scritto – dovrebbe fare meno bagni in piscina e studiare di più la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia”.

Nella nottata successiva alle esternazioni della Incorvaia, qualcuno ha poi protestato fuori le mura della Casa, proprio contro la modella.

Disposto un provvedimento disciplinare

Nella serata di domenica, sui canali ufficiali del Grande Fratello Vip, è stato reso noto un comunicato nel quale si annuncia la sospensione del televoto: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili” si legge. Il comunicato poi continua così: “Nella puntata di domani, lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione”.

Infine, in merito all’utenza che ha già espresso il voto, la produzione ha reso noto che i voti saranno annullati e gli utenti rimborsati.

