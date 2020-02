È sicuramente un momento difficile per Clizia Incorvaia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nono solo perché la bella influencer ex di Francesco Sarcina è in nomination, ma anche perché tanti dubbi sulla sua storia con Paolo Ciavarro stanno venendo a galla.

Prova a consolarla proprio lui, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Ma il turbamento di Clizia sembra non dissolversi nemmeno tra le coccole sotto le lenzuola.

Clizia Incorvaia in nomination

La tensione è palpabile in questi giorni tra Clizia Incorvaia e il suo Paolo Ciavarro. Sulla coppia, certamente, pesa anche l’incudine della nomination.

Questa settimana, infatti, per la Incorvaia è sfida al televoto contro Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Denver.

“Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca. Le cose mi invadono, in ogni caso” cerca di spiegare al giovane Ciavarro, che cerca di capire cosa non vado. “Dimmi tu, dove ho sbagliato” le chiede, ma Clizia cerca di liquidarlo con uno sbrigativo: “Lasciamo stare”.

I dubbi sulla loro situazione

Una possibile eliminazione la porterebbe alla fine di tutto, non solo dei giochi, ma anche della sua situazione con PaoloCiavarro, protetta all’interno della Casa.

E Clizia Incorvaia tutte queste cose le sa, anche se il giovane Ciavarro non riesce a capire quale sia il problema tra di loro.

“Sto cercando di sdrammatizzare” dice alla fine Clizia. “Te l’ho spiegato mille volte che io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiano e che hanno detto anche i tuoi genitori. Io più cose da perdere di te, tu fai le cose più a cuor leggero” si sbottona l’influencer.

“Lo so che tu hai molte cose in più da perdere di me, ma non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo” prova a rassicurarla. “Vorrei essere a cuore leggero come te, penso dieci volte in più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me, lo avevi detto anche tu” continua ancora più confusa Clizia. A questo punto infastidito Paolo Ciavarro ha risposto: “Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi“.