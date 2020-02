Dopo settimane di silenzio, sembra essere arrivata l’indiscrezione sulla reazione di Francesco Sarcina in merito a quella che sembra essere una storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Le parole che fanno pensare all’ingresso di Sarcina al Gf Vip

Francesco Sarcina non si è ancora espresso apertamente sulla relazione nata all’interno del Grande Fratello Vip tra l’ex Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’avvicinamento della coppia del reality ha riscosso un discreto successo, ma in molti si domandavano quale potesse essere la reazione di Francesco Sarcina. Di lui Clizia ha parlato più volte, facendo sempre riferimento a un grande amore, ormai finito, un rapporto talmente travagliato per Clizia da arrivare a dichiarare: “Mi ha uccisa come donna“.

Sarcina e il desiderio di confronto con Clizia?

Anche all’epoca di questa cruda affermazione, il cantante de Le Vibrazioni non ha rilasciato dichiarazioni. Sul settimanale Oggi, però, si legge: “Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina, che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex. Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?

“. Non si hanno certezze su un eventuale ingresso di Sarcina nella casa del GF, ma pare che il cantante non abbia gradito il comportamento e le parole di Clizia.

L’amore tormentato di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

L’amore con Francesco Sarcina sarebbe finito a causa di presunti e reciproci tradimenti, tra i quali non è passato inosservato quello di Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio, testimone di nozze di Francesco Sarcina. Tradimenti a parte, da quando è entrata nella casa de GF, Clizia Incorvaia ha parlato più volte della relazione con Sarcina e dalle parole della gieffina sui suoi trascorsi amorosi con Francesco Sarcina si percepisce l’intenzione di non voler tornare sui propri passi: Clizia ha deciso di voltare pagina e dedicare questo nuovo capitolo della sua rinascita a Paolo Ciavarro, una decisione ribadita anche in risposta a domanda diretta di Alfonso Signorini.

Chissà che nella tredicesima puntata del GF Vip, che andrà in onda venerdì 21 febbraio, non vi siano altri colpi di scena sul triangolo amoroso Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Francesco Sarcina.