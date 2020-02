Gli occhi del pubblico del Grande Fratello Vip sono tutti puntati sulla nuova coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Piero Chiambretti si mostra però scettico sull’amore sbocciato tra i due, dichiarando di non credere troppo all’autenticità dei baci e delle carezze che si scambiano.

Chiambretti si domanda: “Quei baci sono veri?”

La storia d’amore appena nata non convince il conduttore de La Repubblica delle Donne, ed infatti, nel corso dell’ultima puntata trasmessa su Rete 4, Chiambretti ha rivelato i propri dubbi sulla relazione tra Ciavarro e Clizia, e ha quindi deciso di dire la sua sulla nuova coppia nata nella casa più spiata d’Italia: “Sapete cosa è successo a Clizia e al suo ex marito, adesso lei si sta vendicando con un ragazzo molto carino“.

E continua ponendosi, e ponendo ai telespettatori, delle domande: “Quei baci sono veri? Sono di passione? Sono una vendetta?“

Anche Cristiano Malgioglio dice la sua

Anche l’ex gieffino Cristiano Malgioglio ha esposto la sua visione della situazione e si è mostrato molto critico, in particolar modo nei confronti dell’influencer, ed ha dichiarato: “In tutti i reality le storie d’amore, vere o finte, sono per ottenere un grandissimo successo.

Io non sono un moralista, ma non fa bene a comportarsi in questo modo, cosa penseranno a casa? Ci vuole anche dignità. Clizia è molto furba e non mi piace che sia andata dalla nostra amica Barbara D’Urso araccontare la sua vita privata. è anche una madre e spero che alla figlia non facciano vedere il GF. Senza pensare a cosa succederà dopo“.

Francesca Barra su Sarcina: “Io mi vergognerei”

La giornalista Francesca Barra ha invece parlato dell’ex marito di Clizia, Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, dicendo: “Io mi vergognerei per quello che l’ex marito faceva per perversione sessuale e mi auguro che il sentimento sia vero perché così Clizia avrebbe dato un bellissimo esempio alla figlia, cioè che si può rinascere“.

