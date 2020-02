Nella casa del reality show di Canale 5 entrato due nuovi concorrenti: la showgirl Valeria Marini e l’ex calciatore e cavaliere di Uomini & Donne Sossio Aruta hanno varcato la soglia della casa più famosa e più spiata d’Italia.

Incorvaia e Montovoli fuori dai giochi

Molti sono stati i colpi di scena dell’ultima punta del Grande Fratello Vip. È arrivata la decisione per la squalifica di Clizia Incorvaia, squalificata a causa delle dure parole usate contro Andrew Denver. La ragazza nel corso di una lite si è riferita a Denver con “Sei un pentito, un Buscetta”, reo di averla nominata.

Clizia non è l’unico concorrente ad aver lasciato il Grande Fratello inaspettatamente. Andrea Montovoli si ritira dal gioco: “Ho affrontato un mostro che tenevo dentro da 17 anni”, l’attore si riferisce alla sua esperienza in carcere da ragazzo, “Ora sono al limite, lascio il gioco“.

Valeria Marini e Sossio Aruta sono i nuovi concorrenti

Sono Valeria Marini e Sossio Aruta a prendere il posto dei due concorrenti che hanno lasciato la casa. La diva dei “baci stellari” aveva già varcato la soglia della casa più famosa d’Italia qualche settimana fa, ma è durante la 14esima puntata a divenire ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip.

L’entrata di Valeria Marini non era inattesa, ma non si può dire lo stesso per Sossio Aruta. Per l’ex calciatore è la prima volta nella casa del Grande Fratello, ma non la prima davanti alle telecamere. Aruta infatti, oltre alla sua carriera calcistica, deve la sua fama alla partecipazione a varie trasmissioni televisive. A Uomini & Donne incontra la sua nuova compagna Ursula Bennardo, con la quale parteciperà anche a Temptation Island.

I due, approdati sull’isola delle tentazioni, nonostante le difficoltà, ne sono usciti più forti che mai e hanno coronato il loro amore con la nascita della loro bambina Bianca.

