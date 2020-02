Recentemente il maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, ha pubblicato un frammento di una lettera inedita scritta a mano dalla Principessa nel 1996, piena di dolci parole d’affetto rivolte ai suoi figli.

Cosa penserebbe oggi Lady Diana?

La pubblicazione della lettera avviene in un momento di crisi che si sta vivendo a Buckingham Palace e che vede coinvolti in particolar modo il Principe Harry e Meghan Markle. A questo punto sorge spontanea una domanda: cosa penserebbe oggi Lady Diana in merito alla scelta di suo figlio Harry di deporre il titolo nobiliare ricevuto alla nascita?

Probabilmente tale decisione non l’avrebbe scioccata più di tanto, anzi: forse avrebbe compreso le motivazioni che hanno spinto il figlio a compiere questa scelta così difficile. Di certo l’amore materno sarebbe rimasto immutato, e ciò si può affermare senza alcun dubbio grazie alle dolci parole che si possono leggere nel frammento della lettera pubblicata da Paul Burrell.

Il frammento di una lettera inedita scritta da Lady D

Il maggiordomo Burrell in un primo momento ha lavorato per la regina Elisabetta, successivamente è stato al servizio di Lady Diana, dal 1987 fino all’anno della sua tragica morte.

Nella lettera la Principessa di Galles aveva scritto: “Amo i miei ragazzi da morire. E spero che i semi che ho piantato crescano. E diano la forza, la conoscenza e la stabilità necessarie“. Il post, pubblicato lo scorso gennaio da Paul Burrell sul suo account Instagram, è stato rimosso, ma l’ex maggiordomo non ha fornito nessuna spiegazione a riguardo.

Le parole del maggiordomo Paul Burrell: “Ricordo queste parole toccanti”

Le parole scritte da Lady D. riemergono in un periodo difficile per la Royal Family, che vede tutti gli occhi puntati del palazzo reale (e del mondo intero) sull’uscita di scena del Principe Harry e Meghan Markle.

Anche Burrell aveva espresso le sue considerazioni in merito alle parole scritte dalla Principessa anni fa, ed infatti, nella didascalia della foto, aveva aggiunto un suo breve e significativo pensiero: “Mentre Harry, Meghan e Archie iniziano una nuova vita, ricordo queste parole toccanti che la principessa Diana mi scrisse anni fa. Parole di una madre il cui amore è incondizionato e che sono rilevanti oggi tanto quanto lo furono 24 anni fa“.

