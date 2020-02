Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Ormai ha pochi segreti per i suoi fan che conoscono la sua sensibilità e dolcezza grazie alle trasmissioni, proprio in questo periodo è tornato in onda con Chi vuol essere milionario?, uno dei programmi che l’hanno reso più amato.

Gerry Scotti e suo figlio

“Si fa sempre fatica a trovare le somiglianze con i figli, io mi accorgo adesso di assomigliare a mio padre. Edoardo mi somiglia in alcune cose ma non può somigliarmi in altre, non ha vissuto il percorso che ho vissuto io.

Non ha masticato il duro com’è capitato alla mia generazione“, Gerry Scotti parla così del figlio e delle cose che li accomunano in una intervista a Il Fatto Quotidiano. Il figlio Edoardo sta seguendo un’altra strada, anche se vicina, per modo di dire, a quella del padre: “Lui non vuole stare in onda, si occupa di produzione. Non vuole essere un personaggio televisivo e ha resistito a tutte le proposte che nel corso degli anni gli hanno fatto, dalle ospitate alle interviste ai reality vari dove lo avrebbero classificato solamente come il figlio di Gerry Scotti“.

Il rapporto con gli altri conduttori

Il successo di Amadeus al Festival di Sanremo è arrivato fino in Polonia, dove Gerry Scotti registra le puntate del Milionario, ma svela anche un segreto: “Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto“. Forse ai fan un terzetto così sarebbe certamente piaciuto, ma si può sempre il trio come un obiettivo per il prossimo anno, nel caso il Festival finisca di nuovo nelle mani di Amadeus.

Resta il tempo anche per citare un’altra conduttrice di punta di Mediaset, si parla naturalmente di Barbara d’Urso che non lancia mai i programmi dello Zio Gerry, come lo chiamano i fan: “Pare non lo faccia con nessuno e non solo con me“, spiega, e forse non c’è da prendersela.

Anche Gerry Scotti ha una paura, come tutti: “Forse nemmeno la morte ma le malattie, paura che una malattia possa portarti a essere ciò che non sei stato.

Quella la cosa più brutta“.