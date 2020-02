L’avventura di Sossio Aruta al GF Vip non è iniziata sotto la migliore stella. Contro l’ex volto di Uomini e Donne piovono critiche sul web, e il motivo sembra essere soltanto uno. Il compagno di Ursula Bennardo è un nuovo concorrente insieme a Valeria Marini, ma gli animi si fanno sempre più caldi sui social.

Sossio Aruta nel fuoco delle critiche

L’ingresso di Sossio Aruta nella Casa del Grande Fratello Vip non è stato accolto dai migliori umori, almeno sui social. Il tappeto di critiche si è esteso su Twitter, e tanti utenti hanno avanzato una pungente osservazione sul suo conto: “Perché non è rimasto a casa con la sua bambina?“.

A detta di chi non sostiene la bontà della sua partecipazione, infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne avrebbe dovuto optare per un profilo domestico e rinunciare al reality, anche per rispetto della compagna che poco tempo fa lo ha reso padre.

“Ma non poteva starsene a casa con la sua donna e sua figlia?“, e ancora “Sossio poteva starsene anche a casa con la sua piccola Bianca“: sono solo alcuni dei commenti avversi alla sua presenza nel format di Alfonso Signorini.

Dalla parte dell’ex cavaliere

Dopo i tormenti d’amore, per Sossio e Ursula, coppia storica di Uomini e Donne, è arrivato il sereno con la nascita della piccola Bianca, figlia tanto amata e venuta al mondo nel 2019. E c’è anche chi si schiera dalla parte dell’ex volto del dating show.

L’ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, oltre alle critiche ha incassato anche un discreto bacino di consensi da parte di chi sostiene il suo ritorno in tv.

Per molti, l’entrata di Aruta nella Casa più spiata d’Italia sarà una ventata di leggerezza e divertimento in un’edizione in cui non mancano accese polemiche e conflitti intestini. Soltanto il tempo, e le dinamiche in gioco, potranno dare torto o ragione a questa aspettativa.

