Che Lodovica Comello non avrebbe preso parte alla finale di Italia’s Got Talent era ormai cosa risaputa. La notizia era arrivata a metà gennaio quando la Comello aveva fatto presente come la finale del programma sarebbe concisa proprio con i giorni in cui partorirà. Doveroso dunque per la produzione individuare in fretta e furia un sostituto che, nella fattispecie, sarà Enrico Papi.

Italia’s Got Talent: il testimone passa ad Enrico Papi

Il testimone passerà ad Enrico Papi proprio in occasione della finale di Italia’s Got Talent, in onda su Tv8. Questo però non implica che il pubblico dovrà fare a meno della Comello. La conduttrice infatti, come anticipa Davide Maggio, sarà assolutamente presente alle 2 puntate di audizioni che andranno in onda nella prima settimana di marzo ma il lieto evento non le permetterà di esserci nel giorno cruciale per i concorrenti, la finale.

Lodovica Comello prossima al parto

Era circa novembre scorso quando attraverso la propria pagina Instagram la Comello informava i fan circa il suo stato interessante. Una dolcissima fotografia che la ritraeva felice e sorridente al fianco del compagno, Thomas Goldschmidt mentre indossava un maglioncino con un messaggio chiaro: “It’s a boy“. A cornice del tenero scatto una didascalia ironica, in pieno stile Comello: “Lodo VS 2 uomini: ce la farà la nostra eroina??“. E proprio per marzo è previsto il parto del nascituro, motivo per cui la Comello si allontanerà momentaneamente dai riflettori e dalla macchina da presa. Al suo posto subentrerà il noto Enrico Papi sul quale è ricaduta la scelta degli autori in qualità di “erede” seppur, sembra di capire, solamente momentaneo.

