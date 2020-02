C’è una svolta sulla spinosa questione del Decreto Milleproroghe, in tarda serata il Senato ha votato la fiducia ed ora è legge.

Sì al Milleproroghe

Con 154 voti a favore e 96 contrari, il Senato ha votato la fiducia al decreto Milleproroghe. Il testo era già stato approvato dalla Camera lo scorso dicembre. Alle operazioni di voto erano assenti alcuni esponenti di Italia Viva, leader compreso; Matteo Renzi era presente in aula in mattinata ma non ha fatto ritorno.

Al testo non sono state apportate modifiche rispetto a dicembre.