Mala tempora currunt nello studio di uno dei dating show più amati d’Italia e a farne relativamente le spese è la regina della televisione – sebbene non le piaccia essere chiamata tale – Mara De Filippi. Complici i plurimi impegni della conduttrice e qualche problema personale di Tina Cipollari, Uomini e Donne non se la passa poi più così bene.

Uomini e Donne in difficoltà?

Il bicchiere, parlando di ascolti e di Maria De Filippi, sarà sempre mezzo pieno ma per essere Uomini e Donne certo un calo c’è stato. Ma cosa sta accadendo in quel di troni e corteggiatrici? A svelarlo parzialmente è stata la stessa Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa che anticipa quella che sarà la nuova edizione di Amici, il serale che andrà in onda il 28 febbraio e che prevede tantissime novità.

Troppo impegni per la De Filippi e problemi personali per Tina Cipollari

Secondo quanto rivelato da Fanpage.it, la De Filippi in conferenza stampa non si sarebbe tirata indietro dal commentare la situazione “Uomini e donne“, facendo anche riferimento ad una persona in particolare. “Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e Donne ultimamente sono state un inferno“, le parole della De Filippi che non si è però addentrata nella descrizione del problema dell’opinionista, rimanendo sul vago. Complice di tutto questo anche la fitta agenda di Maria De Filippi al momento impegnata su ben 3 fronti: Uomini e Donne, C’è Posta per te e Amici di Maria De Filippi, in procinto di cominciare.

Tre show di una certa portata e fondamentali per Mediaset che tengono impegnatissima la conduttrice che ovviamente deve dividere in 3 le proprie energie.