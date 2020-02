Venerdì 28 febbraio avrà inizio la 19esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. L’attesa da parte dei fan terminerà e finalmente gli spettatori potranno conoscere i nuovi giudici. Tra i nomi trapelati negli ultimi giorni compaiono i cantanti ormai riuniti Al Bano e Romina e l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada.

Amici di Maria De Filippi: le novità della 19esima edizione

Si avvicina uno dei momenti più attesi della televisione di Maria De Filippi: l’inizio del serale di Amici. Quest’anno la fase finale della trasmissione anticipa la sua partenza al 28 febbraio e dunque tutto è ormai pronto per dare il via alla prima puntata.

Le modalità con cui si svolgerà il programma si prospettano differenti dagli anni passati, a partire dal giorno di messa in onda, che dal sabato si sposta al venerdì.

Una grande novità sarà l’abolizione delle squadre. Giunto alla 19esima edizione il programma abbandona l’idea di dividere i giovani talentuosi in due team, i bianchi ed i blu, e si riserva di far gareggiare tutti singolarmente, concentrandosi probabilmente sull’individualismo dei concorrenti.

Le notizie che però interessano tutti sono quelle relative ai giudici.

Da molti anni ormai la trasmissione basa la sua fase serale sulla presenza di personaggi molto noti del mondo dello spettacolo e della musica, che emettono dei giudizi sulle performance dei ballerini e dei cantanti in gara. Chi saranno quest’anno i prescelti per l’arduo compito?

Vanessa Incontrada nuovo giudice

Recentemente è stata confermata dal conduttore Vito Diomede la partecipazione di Al Bano Carrisi e Romina Power al serale di Amici. Non è ancora chiaro il ruolo che svolgerà la coppia, se saranno ospiti fissi oppure giudici.

Una notizia che negli ultimi giorni è divenuta nota a tutto il pubblico, ma la novità di questa edizione è un’altra.

Oltre ai due interpreti di Felicità, infatti, i fan in attesa del serale possono anche contare sulla presenza di Vanessa Incontrada. TvBlog ha informato i suoi lettori della partecipazione come giudice da parte della bella attrice. La Incontrada, ormai volto noto soprattutto per le fiction Rai a cui prende parte costantemente da qualche anno, si inserirà nel cast di Canale 5 scelto da Maria De Filippi.

Vanessa ha recentemente condotto insieme a Gigi D’Alessio la trasmissione Rai 20 anni che siamo italiani, mostrandosi in performance sia canore che attoriali.

Una presenza quindi sicuramente in grado di porsi di fronte al talento dei concorrenti di Maria. Resta solo da attendere la serata di venerdì per conoscere il nuovo regolamento e, soprattutto, vedere i nuovi giudici in azione.

