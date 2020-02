Forse non tutti sanno che il Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, ha due fratelli: Federico e Francesco. Scopriamo qualcosa di più su di loro e sul rapporto con il fratello più famoso dei tre.

Federico Corona: il fratello minore di Fabrizio

Federico Corona, che è nato nel 1988 a Milano, è il fratello minore di Fabrizio ed ha 14 anni in meno di lui. Come i genitori, Vittorio Corona e Gabriella Previtera, ha deciso di intraprendere la medesima carriera lavorativa. Infatti, il giovane è diventato giornalista molto presto, a 24 anni, ed ha collaborato principalmente con testate giornalistiche on-line. Francesco, che ha iniziato come freelance, ha scritto per diverse riviste web, come ad esempio: Panorama, il Fatto Quotidiano e Sportmediaset. Ad oggi, il fratello minore di Fabrizio Corona è caporedattore di una testata. La particolarità di questo giornale risiede nel fatto che tutti i contenuti sono redatti da detenuti. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che, tra Federico e Fabrizio c’è un bel rapporto fraterno ed hanno collaborato insieme alla scrittura del libro Mea Culpa – Voglio Che Mio Figlio Sia Orgoglioso di Me, uscito nel 2014 ed hanno co-diretto Lover, un magazine dedicato al gossip. Per quanto riguarda l’amore, non ci sono ne foto ne fonti che abbiamo rivelato una sua nuova relazione sentimentale. Però, tempo fa, era uscito un gossip che parlava di un flirt tra Federico Corona e Cecilia Rodriguez: va detto che i rumors su questo rapporto non hanno mai trovato conferma.

Francesco Corona: il fratello maggiore

Chi è l’altro fratello di Fabrizio Corona? Che lavoro fa? Il primogenito di Vittorio Corona e Gabriella Previtera si chiama Francesco ed è il maggiore dei tre fratelli. A differenza di Federico e Fabrizio, conosciamo ben poco sulla sua vita privata ma sappiamo che di mestiere fa il videomaker. Se il rapporto tra il più piccolo dei fratelli e l’ex della Moric è molto fraterno, non si può dire lo stesso di quello con Francesco. Infatti, nel corso di un’intervista rilasciata nel 2010 a Panorama, Fabrizio aveva utilizzato parole molto crude nei suoi confronti, definendolo “un fighetto alternativo” ed affermando di aver poco in comune, escludendo anche ogni forma di collaborazione lavorativa con lui.