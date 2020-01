I fotografi di Diva e Donna paparazzano Fabrizio Corona in compagnia della ex moglie Nina Moric. I due sono stati immortalati mentre si apprestano a raggiungere la scuola del figlio, Carlos Maria, per partecipare ai colloqui con i docenti.

Corona verso la guarigione

Dopo attenta analisi, poco prima di Natale, il giudice di sorveglianza ha deciso di sospendere la reclusione, prevista fino al 2024, di Fabrizio Corona perché ritenuto instabile a scontare la pena in carcere. È stato così trasferito in un istituto di cura dove potrà sostenere la condanna seguito da una équipe medica, che lo aiuterà con la patologia di disturbo della personalità borderline.

Sembra che questo spostamento stia effettivamente aiutando Corona, permettendogli di essere una presenza più costante nella vita di suo figlio Carlos. Come dimostrano le ultime foto postate sul suo profilo Instagram, usato da Corona come canale per esternare l’amore, l’affetto e l’orgoglio per il figlio.

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Sembra che Fabrizio Corona e Nina Moric siano riusciti a mettere da parte i loro problemi per il bene di Carlos Maria. Ricordiamo, infatti, come la separazione dalla coppia non sia stata una delle più pacifiche, ma la serenità e il benessere di Carlos, hanno avuto la meglio sui loro trascorsi.

