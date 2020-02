L’ingresso di due nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip ha infiammato le dinamiche del reality. Su tutti, tiene banco l’attrito sempre più acceso tra Antonella Elia e Valeria Marini, protagoniste di una lite durata diverse ore. E volano parole grosse.

Valeria Marini stuzzica Antonella Elia

Valeria Marini stuzzica Antonella Elia con alcune battute pungenti, e i nervi dell’ex volto di Non è la Rai fanno fatica a reggere. Lo dimostra l’ultimo scontro in giardino tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, e il pomo della discordia è Aristide Malnati.

Entrambe si sono legate a lui nella Casa più spiata d’Italia, e le distanze ravvicinate tra l’egittologo e la showgirl nazionale hanno scatenato la reazione della Elia.

“Antonella, ma c’hai freddo? Allora vuol dire che ti manca qualcosa, l’amore, l’affetto. Quando uno ha freddo…“, ha osservato la Marini rivolgendosi alla coinquilina. Ma questo è solo l’incipit della querelle, perché Antonella Elia si è rivolta a Malnati in termini che alla sua ‘rivale’ non sono affatto piaciuti: “Se vai in piscina con lei, con me hai chiuso“.

Immediata la replica della nuova concorrente: “Antonella, ma perché sei così castrante? Io e Aristide siamo amici da molto più tempo. Capisci? Tu vieni dopo“.

Lite furiosa: “La prendo a calci in c**o”

Lo scontro tra le due non si è però esaurito in giardino: poco dopo, teatro della lite è stata la cucina. Seduta a tavola con gli altri vip, Valeria Marini ha definito Antonella Elia “bambola assassina“, riuscendo a scatenare un’altra furiosa reazione della donna.

“Ma stai dando i numeri? Io guarda che vengo anche vicina, eh, te zittisco di brutto. Questa è impazzita dopo un giorno“, ha tuonato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Antonella Elia ha chiesto agli altri concorrenti di intervenire in sua difesa, specialmente all’amico Aristide Malnati che è diventato, suo malgrado, motivo dell’aspra contesa. “Questa è partita in loop, sarebbe anche giusto che la zittiste, perché nessuno di voi mi difende? Io la prendo a calci in c***o“.

