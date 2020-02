Alla conferenza stampa di presentazione di Amici, Maria De Filippi ha raccontato tutte le novità riguardanti il serale del talent show ma è tornata a parlare anche dell’ipotesi di poter condurre il Festival di Sanremo, magari in coppia con una collega amatissima: Sabrina Ferilli.

Maria De Filippi a Sanremo

Maria De Filippi, regina dei record di Canale 5, è stata protagonista della conferenza stampa per la presentazione del serale di Amici. A destare l’attenzione è stata una rivelazione sull’ipotesi di poter condurre il Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Ferilli, con la quale si è trovata in sintonia durante Tu si que vales: “Io con lei lo farei subito. Se Amadeus dovesse chiamarci, io lo farei subito. Lei avrebbe problemi, non io”.

Insomma, dopo aver condotto la kermesse musicale nel 2017 in coppia con Carlo Conti, la De Filippi sarebbe pronta a calcare nuovamente l’Ariston per creare un trio inedito. Per la Ferilli, sarebbe la seconda volta a Sanremo, dopo aver fatto la valletta nell’edizione 1996 con Valeria Mazza accanto a Pippo Baudo.

L’accusa alle case discografiche

Durante la conferenza stampa, la conduttrice ha affrontato anche lo scottante argomento riguardante lo scarso successo degli ex concorrenti di Amici al Festival di Sanremo 2020. Alberto Urso è arrivato quattordicesimo, Giordana Angi ventesima e addirittura Riki si è classificato in ultima posizione.

Solo Elodie ha ottenuto il settimo posto e la sua canzone è uno dei brani più ascoltati in radio. Maria De Filippi ha ammesso di non aver un preferito tra di loro, di non essere capace a scegliere ma ha detto:“Ex talenti classificati bassi a Sanremo? Dipende dal regolamento”. Inoltre, ha lanciato una pesante accusa alle case discografiche: “Prima snobbavano i talent perché la fase di talent la facevano loro, poi non hanno più avuto soldi e si sono accorti dei talent”.



