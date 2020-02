Venerdì 28 febbraio andrà in onda la prima puntata del serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo molti anni in cui alla trasmissione non sono stati apportati cambiamenti sostanziali, questa volta vedremo moltissime novità. Una su tutte l’introduzione dello spazio Amici Prof, in cui anche i tanto temuti insegnanti si metteranno alla prova, esibendosi con Al Bano e Romina.

La giuria generale sarà formata da grandi volti dello spettacolo, tra cui Tommaso Paradiso, che però si limiterà a commentare, senza emettere giudizi.

Due nuove competizioni: Amici Prof ed Amici All Star

Il momento più atteso di Amici di Maria De Filippi si avvicina. La fase serale del programma, nella quale si decreterà il vincitore della 19esima edizione, inizierà tra pochi giorni e la conduttrice ha raccontato gli elementi di novità apportati alla trasmissione. I giovani talentuosi ammessi in questo spazio saranno solo 10 e non saranno divisi in squadre, ma gareggeranno individualmente. Saranno 6 le puntate dedicate a loro e le ultime 3 saranno destinate ad un altro tipo di competizione, Amici All Star, in cui vecchi volti del programma si esibiranno (tra i nomi compare ad esempio Enrico Nigiotti).

La novità probabilmente più interessante di questa edizione è però l’introduzione di uno spazio chiamato Amici Prof, in cui gli insegnanti dovranno mettersi in gioco e dedicarsi ad esibizioni di danza e di canto. A ciascun allievo verrà assegnato un professore e se il docente sarà in grado di vincere la gara, al ragazzo o ragazza verrà concesso un benefit durante la settimana (la possibilità di uscire dalla casetta ad esempio). La De Filippi sceglie quindi quest’anno di ribaltare completamente la situazione, creando un’atmosfera nettamente diversa. Questa grande novità nasce dallo speciale del sabato, in cui quest’anno Maria ha già dedicato del tempo alle esibizioni degli insegnanti, specialmente di Alessandra Celentano.

La giuria e la VAR

Durante le fasi di gara la giuria sarà, come sempre, composta da personaggi molto noti del mondo dello spettacolo: Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Questa’anno, però, accanto ai consueti giudici, presenzierà Tommaso Paradiso, per emettere pareri e opinioni, senza però votare. Sarà reintrodotta la VAR, formata dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo Luciano Cannito. Nella sezione dedicata ad Amici Prof, invece, presenzieranno i cantanti Al Bano Carrisi e Romina Power, che si presteranno a duettare con gli insegnanti durante le sfide.

Un’edizione da non perdere, in cui le novità saranno tante, a partire dal giorno di messa in onda, che fino alla fine di C’è posta per te sarà il venerdì, mentre poi tornerà al consueto sabato. Dopo gli ospiti fissi e le novità annunciate il pubblico si augura di non rimanere deluso dalle nuove iniziative della veterana De Filippi.