Arriva in questi momenti la notizia di un incendio scoppiato questa mattina al terzo piano di una palazzina Aler a Cernusco sul Naviglio, un comune in provincia di Milano. Al momento sono poche le informazioni che riescono a filtrare e non è chiara quale sia la causa del rogo. Certa però la presenza di 2 morti tra le fiamme, un uomo di 80 anni e un uomo di 52 anni. In tutto 24 le persone coinvolte e di queste 7 si troverebbero ora in ospedale per accertamenti.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++