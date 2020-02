Nuovo giorno, nuova serata in vista da riempire con un po’ di intrattenimento. Per coloro che si affideranno ancora alla televisione per passare il tempo, ecco quali saranno i programmi in onda questa sera 27 febbraio 2020. Tra grandi classici e film premi Oscar, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

La Rai cala il tris: Don Matteo, Avengers e Mia Martini

Guardando alla programmazione della Rai per questa sera, ci si potrà già trovare in difficoltà. È tanta infatti la varietà offerta questa sera dalla rete pubblica. Per gli aficionados italiani non può mancare l’appuntamento su Rai 1 con la 12esima stagione di Don Matteo, arrivato ora al sesto episodio. Nuove avventure quindi per il prelato più famoso d’Italia, in attesa di scoprire cosa gli riserva il futuro. Sempre a proposito di grandi icone, su Rai 3 verrà trasmesso il docufilm su Mia Martini, dedicato alla compianta voce della musica italiana. Per la prima volta si potrà sentire un nuovo brano inedito di Mimì: Fammi sentire bella.

Su Rai 2, invece, arrivano i supereroi: dalle 21.20 va in onda Avengers: Age of Ultron, secondo capitolo del franchise che ha rivoluzionato i cine-comics. Basti pensare che la scorsa primavera l’ultimo capitolo, Endgame, è diventato il film con più incassi nella storia del cinema.

Anche Mediaset trasmette film da Oscar

Non è da meno anche l’offerta di Mediaset, che per questa sera ha in programma 2 show e 1 grande film. I primi due sono rispettivamente Le Iene su Italia 1, a partire dalle 21.20, e Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio su Rete 4. Programmi con stili diversi, ma sempre d’inchiesta e approfondimento.

Diversa scelta invece per Canale 5, che punta ad un film da Oscar: parliamo di 12 Anni Schiavo, prodotto da Brad Pitt e che nel 2013 si aggiudicò 3 premi Oscar, tra cui Miglior Film. Inutile dirlo, è incentrato sulla storia di Solomon, violinista di successo che viene reso schiavo e dovrà lottare per la sua libertà.

Ultimo appunto, sempre su Mediaset e precisamente sul canale 20 andrà in onda anche L’Avvocato del Diavolo, con Keanu Reeves e l’intramontabile Al Pacino.

Le altre reti: torna il classico Dirty Dancing

Dando uno sguardo alle altre reti, continua l’imbarazzo della scelta. Da Piazzapulita su La7 (inizio ore 21.15), fino alla partita dell’Inter in Europa League contro il Ludogorets su Tv8. E se sul Nove si va all’Attacco al Clan: Caccia ai Casalesi (programma di inchiesta), non mancano grandi scelte di film anche sulle reti “fuori dal telecomando”.

Non si può infatti non segnalare che La5 trasmetterà alle 21.10 un grande classico come Dirty Dancing: dopotutto è dal 1987 che nessuno mette Baby in un angolo. Un appuntamento che di per sé sarebbe imperdibile, ma in mezzo al palinsesto di stasera obbliga a dolorose scelte.