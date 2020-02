Azzurra De Lollis, classe 1970, è la terzogenita di Sandra Milo. È una donna molto riservata e tende a stare lontana dai riflettori. Ci ha pensato però sua mamma a rivelare diverse informazioni sulla vita privata della figlia.

Le difficoltà di Azzurra De Lollis al momento della nascita

Azzurra, frutto dell’amore tra la nota attrice ed Ottavio De Lollis, ha un fratello più grande di nome Ciro ed una sorella maggiore, Deborah, nata però da una precedente relazione della madre con il produttore cinematografico Moris Ergas. L’attrice Sandra Milo ha raccontato le difficoltà incontrate e superate alla nascita della sua ultima figlia.

In un’intervista rilasciata nel 2019 alla rivista Diva&Donna, ha rivelato che Azzurra è nata con un parto prematuro a 28 settimane di gestazione ed inoltre alla nascita era cianotica, e cioè nei suoi primi 20 minuti di vita non presentava alcuna attività cardiaca e muscolare. Per questo motivo Sandra ritiene che sua figlia sia viva per miracolo.

Un’altra disavventura per la famiglia Milo – De Lollis

A seguito della nascita di Azzurra, l’attrice si era allontanata dalle scene per potersi dedicare completamente alla propria famiglia. Le disavventure per la terzogenita della Milo purtroppo non finirono lì: era il 1985 ed Azzurra si trovava nell’aeroporto di Fiumicino in compagnia dei suoi genitori quando all’improvviso ci fu una sparatoria. In quell’occasione persero la vita varie persone, ma la famiglia Milo – De Lollis riuscì a scampare all’attentato ed ad uscirne indenne.

La complicità tra madre e figlia

Successivamente, nel corso di una puntata di Storie Italiane, Sandra Milo ha raccontato di essere stata lasciata sola dal suo ex marito e di non sapere neanche attualmente dove si trovi quest’ultimo. Nel 2007 mamma e figlia hanno recitato in Nel cuore di una diva, un film drammatico diretto da Annarita Campo, che narra la vita di una donna vittima delle violenze e dei maltrattamenti del marito.

È stato possibile rendersi conto della complicità tra Sandra Milo ed Azzurra anche nel corso della puntata di Domenica Live, in occasione dell’85esimo compleanno dell’attrice. La figlia ha mostrato in diretta un video con delle dolci parole scritte per sua madre da lei e dal fratello Ciro, che sono arrivate dritte al cuore non solo della Milo, ma del pubblico intero.

