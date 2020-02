Venerdì: si sta per concludere una settimana segnata da una situazione nuova per l’Italia e per intere generazioni di cittadini. Isolamenti, quarantene, negozi chiusi, tante se ne sono vissute. Comprensibile quindi che si voglia staccare del tutto la spina in vista del weekend e magari iniziarlo tranquilli a casa, sul divano a guardare qualcosa in televisione. Ecco quindi quali sono i programmi in onda stasera, venerdì 28 febbraio 2020: tra Carlo Conti, Maria De Filippi e il ritorno di Maurizio Crozza.

3 conduttori in cerca di pubblico: Conti, De Filippi e Crozza

Quello di stasera sarà un palinsesto segnato da tre grandi programmi in grado di conquistare pubblico e grandi fette di share. Il primo è certamente l’appuntamento con La Corrida, condotto da Carlo Conti su Rai 1 a partire dalle 21.25 e già venerdì scorso in grado di battere il Grande Fratello Vip con uno share vicino al 20%. Proprio il programma di Signorini è il grande assente questa sera: dopo 2 mesi di doppia programmazione, ora cede il posto al serale di Amici condotto da Maria De Filippi, su Canale 5 dalle 21.20.

L’altro grande ritorno di serata è quello del popolare comico genovese Maurizio Crozza: il suo Fratelli di Crozza torna sul Nove, dove l’anno scorso è riuscito a collezionare un ottimo 6% di share. Purtroppo dovrà partire senza pubblico per la normativa anti-Coronavirus, ma il divertimento da casa sarà assicurato.

Quarto Grado sfida Propaganda Live

Tolti questi 3 “mostri sacri” dell’intrattenimento televisivo, il resto del palinsesto è pronto a dividersi quelle che sicuramente saranno fette inferiori di pubblico. A partire dal programma di inchiesta Quarto Grado su Rete 4 (inizio ore 21.25) e passando anche per Propaganda Live su La7, coi vari Zoro, Makkox e Gipi.

Per quanto riguarda le major della televisione italiana, non sono previsti altri programmi live o show, quindi possiamo spostarci sui film e le serie in onda stasera.

Questa sera in tv commedia, azione e horror

Per gli appassionati di serie e film, non mancheranno canali pronti ad accontentarli. La Rai propone la doppietta The Good Doctor (terza stagione) su Rai 2 e Mister Felicità con Alessandro Siani su Rai 3, entrambi alle 21.20.

Mediaset invece risponde con il film d’azione Red, con Bruce Willis e Morgan Freeman in programma su Italia 1. Sempre guardando a Hollywood va segnalato Hereafter su Iris alle 21.00, film diretto dall’immortale Clint Eastwood. Gli amanti dell’horror invece vorranno guardare Italia 2, dove andrà in onda l’ottavo capitolo della saga di Non aprite quella porta: Leatherface inizierà alle 21.20 ed è pronto a terrorizzarvi. E se non fa per voi, allora c’è sempre il rassicurante Alessandro Borghese e i suoi 4 ristoranti su Tv8, per una serata da diesci assicurato.