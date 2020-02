Continuano le novità e i colpi di scena al Grande Fratello Vip 4. Nel corso delle ultime ore è scoppiato un “piccolo giallo” all’interno della Casa più spiata d’Italia che riguarda Adriana Volpe. La presentatrice, infatti, era sparita dall’occhio delle telecamere facendo preoccupare il pubblico.

La misteriosa scomparsa di Adriana Volpe

Momenti di preoccupazione da parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip 4. Nel corso delle ultime ore, Adriana Volpe, che è stata protagonista di una pesante lite con Zequila, sarebbe sparita dalla casa e questo ha destato molti sospetti. Questo ha spinto molti utenti a scrivere su Twitter, chiedendosi che fine avesse fatto l’ex conduttrice de I Fatti Vostri.

Durante il pomeriggio, i nominati sono stati chiamati nel Super Led per tracciare la linea della vita e molti hanno ipotizzato che lei stessa potesse essere lì, nonostante non fosse in nomination.“Ma dov’è Adriana?” è stato l’interrogativo che ha tenuto banco per ore. “Non è nominata, perché dovrebbe essere in super led?” hanno continuato altri utenti.

Non è tutto. In mattinata, Adriana Volpe sarebbe andata spesso in confessionale, alternandosi con Andrea Denver, destando ulteriori domande. Qualcun altro ha ipotizzato: “Starà conducendo un gioco in Super Led. Zequila è nero d’invidia, si chiede perché non lo possa fare Antonella”. In realtà, alla fine tutto si è risolto e nel tardo pomeriggio la Volpe è ritornata in casa.

Il dolore di Adriana Volpe

Nelle ultime ore, Adriana Volpe è stata grande protagonista del Grande Fratello Vip. La presentatrice avrebbe fatto una rivelazione scioccante ai suoi coinquilini, raccontando di aver perso un figlio. Quindi, prima della nascita di Gisele, la bambina di 8 anni avuta dal marito Roberto Parli, la Volpe avrebbe vissuto questo dolore. “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere” sono state le parole della donna.



