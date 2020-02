Scintille tra Adriana Volpe e Antonio Zequila nel corso dell’ultima diretta al Grande Fratello Vip. A scatenare la furiosa reazione della conduttrice l’insinuazione dell’attore, che avrebbe lasciato credere ai telespettatori che tra loro ci siano trascorsi romantici. L’attore avrebbe infatti inserito la conduttrice nella sua “lista” di flirt, che conosciamo essere lunga per come l’ha stilata.

Zequila, di fronte la richiesta di spiegazioni di Alfonso Signorini insiste e giura che tra loro ci sia stato qualcosa. A quel punto la Volpe ha chiamato in causa Adriano Pappalardo e la sua storica lite con Zequila, episodio finito negli annali della tv italiana.

La reazione di Adriana Volpe

Interpellata da Alfonso Signorini, Adriana Volpe smentisce qualsiasi possibilità che possa essere stata uno dei tanti flirt raccontati da Antonio Zequila. Tra questi l’attore ha annoverato Eva Robin’s, Mila Suarez.

Ma la Volpe precisa: “È vergognoso che utilizzi me per mettersi una medaglia sul petto” esplode Adriana. “È vergognoso. Se lo fa per avere visibilità, è proprio un cog**one. Che schifo, che vergogna. Antonio Zequila mi fa proprio schifo“. La conduttrice è irrefrenabile. “Vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca in cui metti dei finti trofei di caccia.

Mi ritengo offesa di essere stata trattata come un trofeo. Ha delle foto con dei personaggi e finge di essere stato con quelle persone…“.

La parola di Antonio Zequila

Antonio Zequila, tuttavia non retrocede di un passo su quanto sostenuto fino ad ora. “Risulterò inelegante ma sono una persona sincera. Sono pronto a giurare che sulla testa di mio nipote Francesco che ha 13 anni…io non posso passare per una persona bugiarda” replica l’ex naufrago che rivendica un caffè.

“Quando ho fatto l’isola dei famosi nel 2005, tu eri opinionista, siccome ci tenevo a fare l’isola dei famosi ho raccontato dei flirt di un giorno o di una sera avuti. Giuro sulla testa di mio nipote o su me stesso che io non dico mai le bugie. Ho conosciuto Adriana Volpe a Milano, mi ha portato il suo composit, mi ha conosciuto molto bene, abbiamo bevuto un caffè. Non ho parlato di una storia, ci siamo visti a bere un caffè“.

È stato allora che Adriana Volpe, riportando in superficie una vecchia lite di Zequila e Pappalardo ha detto: “Ma Pappalardo non ti ha insegnato niente.

Sei un millantatore. Tutto sto casino per un caffé ma stiamo scherzando. Alludi, fai sembrare chissà che cosa. Non è possibile che ogni volta millanti”. Per poi concludere con “Hai un ego esagerato“.