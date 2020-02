Non si placano le bufere e gli scandali sul nuovo Grande Fratello Vip, questa volta nuovamente al centro dell’attenzione c’è Antonio Zequila.

Stavolta l’attore non ha pronunciato frasi violente come quelle esternate nei confronti di Patrick, ma è al centro del gossip al di fuori della casa per alcune foto che lo avevano ritratto insieme ad una famosa modella: Mila Suarez.

La foto inaspettata che inchioda Zequila

Il settimanale Novella 2000 ha pubblicato nel suo ultimo numero alcune foto che faranno discutere. Nelle immagini, scattate qualche tempo prima dell’entrata nella casa del GFVip di Antonio Zequila, ritraggono il celebre personaggio tv che bacia la bella Mila Suarez, ex di Alex Belli.

La sequenza di foto mostra come i 2 abbiano trascorso una cena intima in un locale nel centro di Roma. La serata sembra trascorrere in allegria visto che i 2 ridono molto e guardano spesso il cellulare. Poi, mentre si dirigono verso la macchina di lui, Zequila le regala un mazzo di rose. Ma il rapporto intenso tra i 2 diventa più chiaro quando, a bordo dell’auto sportiva dell’attore, la coppia si scambia un bacio.

Chissà se tra i 2 personaggi tv è nata una storia poco prima dell’esperienza del GF di Zequila e se l’argomento verrà trattato all’interno della trasmissione? Bisognerà aspettare la puntata di questa sera per scoprirlo.

Antonio Zequila e Mila Suarez. La fotografia pubblicata da Novella 2000

Chi è la nuova coppia sotto i riflettori

Antonio Zequila è entrato in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ma la sua presenza ha già scatenato parecchie discussioni non solo all’interno della casa ma anche sui social, per le sue frasi sessiste verso alcune ragazze e le frasi choc contro Patrick.

Zequila è noto per le sue frequenti apparizioni in tv come attore di fiction ma anche in reality, come l’Isola dei famosi, ma nonostante ciò non sembra prestare molta attenzione all’uso delle parole davanti alle telecamere.

Mila Suarez è anche lei un volto noto della tv. Modella di origini marocchine, è conosciuta per aver partecipato a Uomini e donne prima e a Temptation Island poi. È poi tornata alla ribalta del gossip per la relazione con l’attore Alex Belli, terminata nel 2018.

La donna ha poi accusato l’ex fidanzato di averla tradita ripetutamente e i 2 hanno avuto uno scontro in diretta quando l’attore ha partecipato al Grande Fratello.

