Massimiliano Pani, figlio di Mina e Corrado Pani, è stato uno degli ospiti di Vieni da me, talk condotto da Caterina Balivo dove al centro delle interviste sono personaggi dello spettacolo che si raccontano a 360°.

Durante l’intervista l’uomo ha detto la sua sull’atteggiamento che la Rai ebbe con Fabrizio Frizzi, senza mandarle a dire. Inoltre rivela particolari del rapporto con la celebre madre.

Pani e le dure parole nei confronti della Rai

Durante il segmento della cassettiera, in cui si ricordano momenti del passato, Caterina Balivo chiede a Pani del suo rapporto con l’indimenticato conduttore Fabrizio Frizzi. I 2 hanno infatti lavorato per diversi anni insieme nel programma Ti lascio una canzone di cui erano giudici.

Il produttore discografico ricorda la solarità del conduttore: “Era una persona sempre solare, anche dopo la diretta, simpatico, buono”. Ma lancia della accuse pesanti nei confronti della Rai: “In quel periodo aveva ripreso da poco a lavorare, la Rai non lo voleva. La Rai ha fatto lacrime di coccodrillo, so che anche questi studi sono intitolati a lui”.

Pani accusa la dirigenza Rai in particolare: “Il problema è come sempre ai vertici, non sempre chi viene preposto a comandare ha competenze di spettacolo. Lui per fortuna è tornato grazie ad amici come Antonella Clerici e all’affetto della gente che gli ha sempre voluto bene”.

Un intenso rapporto con i genitori

Durante l’intervista si parla anche del rapporto con il padre di Massimiliano, Corrado Pani. “Lui era un grande attore ed era sempre in giro per l’Italia – confessa il produttore – Era un uomo dalla personalità molto affascinante. Amava il suo lavoro, però, poi, fuori dal teatro aveva una grande leggerezza. Ogni cosa che facevo con lui era qualcosa di speciale”.

Alla domanda cosa significa essere il figlio di Mina risponde: “Lei ha capito delle cose prima degli altri. Lei è stata la prima a dire che la televisione stava cambiando decidendo di fare altro”. Commentando anche la sua decisione di allontanarsi dalla tv, dice: “Lei ha fatto il suo lavoro, la cosa che sapeva fare meglio con la coerenza e le scelte artistiche che voleva fare, come quando ha deciso di cambiare la sua immagine”.

Approfondisci

Tutto su Vieni da me

Adriano Pappalardo in lacrime a Vieni da me: la rivelazione sul padre

Nathalie Guetta a Vieni da Me: “Fermiamoci, basta! Com’è possibile?”