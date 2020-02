Ad Amici ospiti eccezionali della serata sono i 3 volti più noti del movimento delle Sardine. Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli hanno aperto il programma di Maria De Filippi portando alcuni appelli riguardo l’ambiente, la tolleranza e l’inclusione.

Le Sardine sul palco di Amici

I fondatori del movimento delle Sardine, nato in occasione delle elezioni in Emilia Romagna, approdano ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Una scelta contestata che il movimento rivendica con un post su Facebook. “Con la giusta tensione di chi fa qualcosa che non ha mai fatto, ma con la felicità di portare un messaggio in cui crediamo in un posto che ci piace perché parla con l’arte, in cui abbiamo scelto di essere“, spiegano prima della messa in onda.

“Questa sera apriremo la prima puntata del serale di Amici. Una decisione forte che rivendichiamo e che ci dà l’opportunità di parlare ai giovani e di portare i nostri valori in un programma che premia il talento“.

Jasmine Cristallo: “La bellezza può salvare il mondo”

A rompere il ghiaccio è Jasmine Cristallo: “Non avrei mai pensato di prendere parte a un programma come questo, non so ballare e al massimo canto nei karaoke“. L’attivista confessa di avere molta paura di fronte al pubblico del talent: “La paura è un sentimento che ci abita tutti, sempre, ed è un’emozione potentissima che ci salva anche la vita perché se il pericolo è reale, grazie alla paura possiamo fuggire“.

Jasmine Cristallo ad Amici

Jasmine mette in guardia però sulle paure indotte o immaginate: “Può far scaturire dei sentimenti che sono pericolosi, come l’intolleranza, l’astio, la violenza. Dobbiamo fare attenzione perché c’è chi usa la paura per ottenere dei consensi. A questo dobbiamo dire basta e cercare invece di portare avanti la bellezza, perché la bellezza può salvare il mondo“.

Lorenzo Donnoli: “Ci salvano la conoscenza e l’amore”

Prosegue a parlare Lorenzo Donnoli, affetto dalla sindrome di Asperger. Il 28enne racconta di come sia difficile “riconoscere il bello in se stessi. Se poi sei un ragazzino autistico che pensa alla Luna e anche omosessuale è un bel casino. E allora bisogna avere coraggio“.

Donnoli racconta di aver avuto paura ad essere se stesso: “Ho pensato una ca****a, che fosse meglio morire piuttosto che vivere come pensavo mi volessero gli altri. Invece no, è una figata essere se stessi“. L’attivista parla di Greta Thunberg, “una ragazzina che vive la mia stessa condizione e che ci allarma su qualcosa che riguarda tutti noi, che non siamo inquilini di questo mondo, e che viene sbeffeggiata“.

Lorenzo Donnoli ad Amici

“In un’Italia in cui di nuovo potrei dover tornare a casa e trovarmi bottigliate addosso, in cui non posso sognare di essere genitore, in cui un bambino viene trovato in fondo al mare con la sua pagella cucita in tasca. Noi non possiamo rimanere immobili“, continua, “Cambiare noi stessi è gratis“.

Mattia Santori: “Superare ogni giorno la paura”

A concludere Mattia Santori, che racconta di una “bambina ebrea che 80 anni fa era in un campo di concentramento, che immaginava di essere una farfalla e volare sopra il filo spinato“. Nello stesso momento, continua il 32enne, “il popolo italiano smetteva di essere servo e sognava una Costituzione. Qualche anno dopo un pastore americano aveva un altro sogno, quello che neri e bianchi potessero avere gli stessi diritti“.

Queste persone, spiega Santori, avevano in comune lo stesso sentimento: “La paura. Un sentimento che preannuncia il passaggio dall’ordinario allo straordinario. I ragazzi hanno avuto paura di portare in piazza un messaggio diverso. Il nostro augurio è proprio questo: abbiate paura, superatela ogni giorno. Perché la bellezza è a portata di mano“.

Mattia Santori ad Amici

