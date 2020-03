Dopo 55 anni ha potuto finalmente riabbracciare la madre. La storia di Jerry Barnett, rapito a 5 anni dalla babysitter, è riuscita a concludersi con un lieto fine grazie ad un test del DNA fatto dal figlio. L’uomo ha così ritrovato la madre, Anna-Mary Barnett, a Radcliff, Kentucky, come raccontato da WLKY News.

Rapito dalla babysitter a 5 anni

Anna-Mary Barnett non poteva credere di aver ritrovato il figlio, rapito mezzo secolo prima. La donna, nel 1965, era una madre adolescente e aveva lasciato il figlio con la babysitter, da poco conosciuta.

Jerry è poi stato abbandonato dalla rapitrice, che lo ha portato in Delaware. Lì è finito in affidamento, dove gli è stato dato un nuovo cognome.

Riabbraccia la madre dopo mezzo secolo

L’artefice del ritrovamento è stato il figlio di Jerry, Damon Parker, che ha fatto un test del DNA per un sito internet scoprendo di avere parenti in Kentucky. Damon è quindi entrato in contatto con il cugino Will Barnett, che ha potuto fargli conoscere la nonna. Anni di paure e ricerche sono infine terminate con la riunione tra madre e figlio.