L’uragano Valeria Marini è atterrato nella Casa del Grande Fratello Vip nella scorsa puntata, eppure sembra aver già stravolto i già fragili equilibri tra gli inquilini. In particolare la diva “stellare” ha avuto da ridire in settimana con Antonella Elia. Tra le due non scorre buon sangue, questo è evidente, e tale reciproco astio è esploso in una furente discussione. Questa sera in puntata Alfonso Signorini affronterà lo spinoso argomento.

Antonella e Valeria, un astio insanabile

I rapporti non propriamente idilliaci tra Valeria Marini e Antonella Elia sono culminati in un diverbio accesissimo avvenuto in settimana. Nella diretta di questa sera gli animi si surriscaldano subito con Antonella che passa all’attacco contro l’ex volto del Bagaglino: “Non la sopporto perché secondo me fa un personaggio anche un po’ demodè, fatto di arroganza e protagonismo. Non c’è un essere donna, affettuosa, lei semplicemente vuole essere ovunque protagonista. Secondo me è un atteggiamento istrionico, autocelebrativo“. La Marini replica pungente: “Secondo me i suoi giudizi non contano niente perché da quando è qua dentro ha detto cattiverie nei miei confronti. Per me c’è spazio per tutti, soprattutto in questa Casa“.

La rabbia di Alfonso Signorini

Nell’occasione della furibonda litigata avvenuta in settimana la Elia, arrabbiata per l’atteggiamento provocatorio di Valeria Marini, l’ha spintonata e solo l’intervento di alcuni inquilini della Casa ha evitato il peggio. In Casa però anche Fernanda Lessa considera la Elia una persona negativa, facendosi il segno della croce ogni volta che la coinquilina le passa accanto. La modella brasiliana spiega i motivi di questo gesto: “Perché mi fissa e manda energia negativa, io credo nell’energia perché faccio yoga e questa per me è una professione. Io faccio la croce per proteggermi. Io sono una persona sensibile e sento quando una persona emana negatività“. Ma Alfonso Signorini non sente ragioni e si infuria con Fernanda e Valeria per il cattivo utilizzo del rosario e del segno della croce, fatto troppe volte dalla ragazza con cattive intenzioni. Il conduttore sbotta: “I rosari si usano per pregare, per sgranare le Ave Marie, in santa pace e per conto proprio. Questo è tutt’altro che Cristianesimo. La strada di Mia Martini è cominciata da lì“.

