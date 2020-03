Chi segue il Grande Fratello Vip 4 avrà notato l’instaurarsi di un forte legame tra due concorrenti della casa più celebre d’Italia: stiamo parlando di Adriana Volpe e Andrea Denver. La prima, 46 anni, è stata per anni un volto storico di Rai 2, il secondo, 28 anni, è un giovane e promettente modello. Sia la Volpe che Denver sono impegnatissimi a livello sentimentale, eppure durante l’esperienza al reality show di Canale 5 tra i due sembra essere nato un feeling molto particolare. Proprio in proposito è voluto intervenire Roberto Parli, l’attuale partner di Adriana Volpe.

Roberto Parli tuona: “Si ricordi di avere un marito”

Durante un’intervista al settimanale Chi, riportata da il Giornale e altri quotidiani, Roberto Parli decide di mettere subito le cose in chiaro: “Non sono geloso”. E fino a qui nulla di male, i due coniugi infatti condividono un rapporto lungo e duraturo, tuttavia l’imprenditore svizzero ci tiene a precisare: “Sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei ma il mio sentimento va rispettato”. In altre parole Roberto Parli non sta vivendo serenamente il reality e ammette di aver mal digerito certi atteggiamenti della moglie Adriana.

In ogni caso ha deciso di dare ancora fiducia alla gieffina: “Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa”. Nella stessa intervista a Chi aggiunge di voler proteggere sia la moglie che l’intera famiglia da eventuali cattiverie e pettegolezzi.

Un matrimonio lungo oltre 14 anni

In questi giorni Roberto Parli si trova in vacanza a Saint Moritz con la figlia Gisele, nata proprio dalla relazione con l’attuale moglie Adriana Volpe. I due si sono sposati nel lontano 2008 e da allora sono sempre riusciti a vivere un amore lontano dai riflettori e dal gossip, impresa non da poco vista la notorietà della showgirl. In queste settimane, però, i due stanno vivendo un rapporto a distanza ed entrambi sono consapevoli che la lontananza può essere una grande sfida, anche per chi condivide una relazione stabile da molto tempo.

