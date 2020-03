Basta levare gli occhi al cielo per carpire che questa settimana, dal punto di vista metereologico, subirà cambiamenti rispetto agli scorsi giorni che ci hanno regalato una vera e propria parvenza di primavera.

Ritornano a farle da protagoniste la pioggia e la neve provocate da un vortice di bassa pressione che movendosi dalla Liguria colpirà dapprima il Nord Italia per spostarsi poi lungo lo Stivale. Un marzo tutt’altro che preludio di primavera.

Il meteo della settimana: forti rovesci e maltempo da Nord a Sud

Chi pensava di potersi già permettere il cambio-armadio lasciandosi alle spalle cappotti e sciarpe dovrà ricredersi e dovrà farlo seduta stante perché si prospettano giorni umidi per lo Stivale. Torna a imperversare le regioni italiane un maltempo diffuso che, in particolar modo al nord, potrebbe mandare in tilt i cittadini colti alla sprovvista.

Neve su Alpi e Prealpi

Piogge, rovesci e nubi mossi da un vortice di bassa pressione dipartono dal mar Ligure dove la giornata di oggi è già stata segnata dalle perturbazioni e velocemente il maltempo si sta spostando verso il Nord-Ovest. Non si escludono nemmeno nevicate sull’Arco alpino: già nelle prime giornate di lunedì e martedì sono previste delle vere e proprie bufere su Alpi e Prealpi interessando dunque maggiormente Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino alto Adige prima che il maltempo discenda lo Stivale per imperversare Umbria, Marche ma anche Lazio nei prossimi giorni della settimana.

Nessuna pace nemmeno al Sud Italia che verso metà settimana dovrà far fronte alle perturbazioni con precipitazioni previste soprattutto in Campania Calabria e Sicilia.

Weekend più stabile

Giovedì una nuova perturbazione atlantica potrebbe mettere alle strette nuovamente il Nord, soprattutto Liguria e Piemonte ma sarà presumibilmente l’ultima sfuriata prima di un weekend segnato da un cielo più stabile e sereno. Superato però il turbolento inizio settimana infatti, sabato e domenica si prospettano atmosfericamente e meteorologicamente migliori tra flebili bagliori del sole. Un travestimento carnevalesco quello di Febbraio che si è divertito a mascherarsi da Marzo.