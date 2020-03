Prossimamente andrà in onda su Canale 5 Felicissima Sera, un nuovo show condotto da Pio e Amedeo. La conferma è arrivata da due diretti interessati nel programma C’è posta per te di Maria De Filippi, dove sono intervenuti con Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Felicissima Sera, l’annuncio a C’è posta per te

In arrivo una nuova sfida per Pio e Amedeo. Il duo comico sarà alla guida di Felicissima Sera, un nuovo show in prima serata su Canale 5. Lo hanno rivelato nella puntata di C’è posta per te del 29 febbraio. Pio e Amedeo sono intervenuti nel programma leader del sabato sera per aiutare Gabriele, il fratello di Amedeo, a chiedere alla fidanzata Giorgia di sposarlo e arruolare due testimoni “speciali”: Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Durante la loro partecipazione, hanno così rivolto un invito alla conduttrice, che ha chiesto loro di parlare della nuova trasmissione e di informare su quando andrà in onda. Amedeo ha confermato che Felicissima Sera prenderà il via in tempi brevissimi: “Parte il programma su Canale 5 in prima serata”. A questo punto, Pio ha chiesto a Maria De Filippi: “Se tu vuoi venire…”. Amedeo ha chiosato: “No, devi venire… sennò come facciamo gli ascolti?“. Ovviamente, Maria De Filippi ha accettato di prendere parte al programma e presto si verranno a sapere sicuramente dettagli ulteriori in merito.

Pio e Amedeo, il siparietto con Belen e Stefano De Martino

Pio e Amedeo hanno preso parte a C’è posta per te dando vita a un divertente siparietto e contribuendo al successo della trasmissione. La puntata del 29 febbraio, infatti, è stata seguita da 6 milioni 143 mila telespettatori e il 30.1% di share. L’obiettivo dei due comici era quello di convincere Belén Rodriguez e Stefano De Martino a fare dei testimoni di nozze a Gabriele, il fratello di Amedeo. Belen ha accettato di buon grado, lanciando anche una frecciatina a Stefano De Martino, che si è dovuto “adeguare” alla scelta della compagna.

Quest’ultimo ha chiesto, in ginocchio, alla fidanzata Giorgia di diventare sua moglie. Naturalmente, la ragazza ha detto “Sì” ed ha deciso di aprire la busta. Come consuetudine, in questi casi, i due testimoni hanno fatto dei doni ai futuri sposi: una cucina, 100 bomboniere da 30 euro ciascuna e l’anello per la proposta di matrimonio.



