È stata rilasciata da poco la notizia della nuova coppia di Striscia la Notizia. Sarà la comica Francesca Manzini a condurre, dal 2 al 7 marzo, il famoso tg satirico in compagnia di Gerry Scotti.

La carriera

Francesca Manzini inizia la sua carriera in radio e diventa famosa con le sue imitazioni di Simona Ventura, Mara Venier, Maria De Filippi, Asia Argento e tante altre, a Mai dire talk. Approda poi su altre trasmissioni come: Avanti un altro!, Chiambretti Grand Hotel, e Vieni da me. È stata una dei concorrenti del nuovo talent di Maria De Filippi Amici Celebrities ed è una dei comici del nuovo programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene. E nel suo Curriculum può vantare anche una presenza cinematografica, ha infatti preso parte al film di Carlo Verdone Benedetta follia.

Francesca Manzini a Striscia la Notizia

Non si tratta della sua prima esperienza davanti alle telecamere del più famoso tg satirico d’Italia. La Manzini infatti, ha debuttato a Striscia con la sua imitazione della signora del salotto Rai, Mara Venier, con cui tempo fa ha avuto qualche screzio.

Francesca Manzini affiancherà Gerry Scotti alla conduzione del programma per una settimana, dal 2 al 7 marzo. Una nuova esperienza per la comica e un ritorno a casa per lo storico conduttore Mediaset.

Le reazioni della comica

La notizia è apparsa prima nel sito ufficiale di Striscia la Notizia, dove in un video possiamo sentire la Manzini dire eccitata: “Io sarò conduttrice… conduttrice! Ragazzi è bello tutto, sono felice, ma mi devo mettere a dieta. È questa la parte più brutta della notizia”, poco prima di mangiare un biscotto. E poco dopo e è la stessa comica a postare sul suo profilo Instagram un post, un suo ritratto nel famosissimo studio di Striscia, con la didascalia che recita: “Signori! Ancora non ci credo sarò la nuova conduttrice di Striscia la Notizia dal 2 al 7 marzo in compagnia del grande Gerry Scotti”.

