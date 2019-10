Francesca Manzini si è certamente distinta nel corso della prima edizione di Amici Celebrities. L’imitatrice, dopo l’avventura tra i banchi di scuola del talent, ha rilasciato un’intervista a Panorama, dove ha parlato dei suoi progetti futuri.

Nel corso della chiacchierata con il noto rotocalco, però, la Manzini ha anche svelato un retroscena sul suo rapporto con Mara Venier, spiegando perché la conduttrice non le parla più.

Lo scherzo che la zia non dimentica

Pare che alla base dell’allontanamento della zia più amata di Italia da Francesca sia dovuto ad un vecchio scherzo radiofonico. “Se la prese per uno scherzo che le feci imitando proprio la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda“.

Quella “ragazzata” le è costata cara con Mara. Ciononostante la Manzini ha provato a chiarire con la conduttrice di Domenica In. “Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio. Mi sono avvicinata e le ho detto: “Possiamo chiarirci?”. La sua risposta è stata gelida: “No”“.

Gli ostacoli in Rai

Su Panorama l’imitatrice ha anche raccontato delle difficoltà incontrate ogni volta che è stata a un passo da Viale Mazzini. “Non voglio fare il nome, ma una conduttrice che qualche anno fa lavorava a Rai 2 si offese a tal punto da ostacolarmi pesantemente.

In passato la Rai mi ha bistrattato ingiustamente, mi ha chiuso le porte” ha svelato la concorrente di Amici Celebrities. “E devo molto a Caterina Balivo perché grazie a lei lo scorso anno sono tornata su Rai 1: è stata molto generosa“.

Anche a Tale e Quale Show non ha incontrato molta fortuna. Ma ci riproverà anche nel 2020, chissà che non vada meglio. “A Tale e Quale sono pronta a indossare la maschera, ci riproverò anche il prossimo anno dopo il quarto no di fila accompagnata da un “ci vediamo l’anno prossimo”” ha detto.

Intanto parla di un prossimo progetto su Italia 1, contenta della sua esperienza ad Amici Celebrities.