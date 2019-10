Mara Venier il 20 ottobre ha compiuto 69 anni. La conduttrice ha festeggiato sia negli studi di Domenica In, che privatamente assieme ad amici, parenti e agli amati nipoti. Il tutto è immortalato dalle tante storie su Instagram.

Gli auguri e le rose in diretta

Quella del 20 ottobre è stata una puntata di Domenica In molto speciale. Coincidendo con il compleanno della conduttrice Mara Venier, lo studio e gli ospiti non le hanno fatto mancare auguri, canzoni e tanta commozione. A partire dai momenti prima della messa in onda: nelle sue storie Instagram, si vede il pubblico cantarle la classica “Tanti Auguri“.

Sono stati gli ospiti e i momenti speciali, tuttavia, a portarla alle lacrime: dalla torta di Carlo Conti, alle canzoni di Stefano de Martino (che si è esibito con Mara-Caraibo) e Renga, fino agli auguri di Renato Zero.

Tra i momenti più commoventi, la consegna di un Leone d’Oro da parte del sindaco di Venezia, città d’origine di Mara Venier. A questo punto le lacrime sono impossibili da trattenere ma lo studio ha pronta un’altra sorpresa. “Si apre il sipario” e dalle quinte arriva Nicola Carraro, marito della conduttrice, con rose e torta al seguito. Bacio in diretta e altre lacrime per Mara Venier.

La festa in famiglia

Lontana dalle telecamere, è continuata la festa per Mara Venier, che ha proseguito i festeggiamenti in camerino prima e poi a cena con amici e parenti. Particolarmente tenera la foto di Mara Venier che soffia sulle candeline assieme ad uno dei nipotini. Tra le storie Instagram di Mara e Nicola, anche il momento dello stappo di una magnum di champagne, che ha simpaticamente richiesto 4 persone per essere aperta in sicurezza.

Le foto e i video raccontano di un bellissimo compleanno all’insegna della commozione per la conduttrice 69enne, divisa tra lavoro e famiglia ma con tanto affetto da entrambe le parti.