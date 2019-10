Ieri, 5 ottobre, è andata in onda la terza puntata di Amici Celebrities. Tra ospiti di punta, esibizioni e sfide tra i concorrenti, non è passata inosservata la gaffe fatta da Al Bano. Il cantante era presente in trasmissione nelle vesti di giudice d’eccezione.

Al Bano giudice d’eccezione

Nella terza puntata di Amici Celebrities, andata in onda ieri sera, 5 ottobre, tra i tanti ospiti ha figurato un’icona della musica italiana: Al Bano. Il cantante sedeva sulla poltrona come giudice d’eccezione. Ha messo alla prova alcuni dei concorrenti con un test di intonazione, tra questi Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara e Francesca Manzini.

Proprio con quest’ultima ha fatto una gaffe davvero indelicata. L’imitatrice, molto amata dal pubblico, si è esibita in una prova di danza per la quale ha ottenuto molti complimenti da parte del giudice e coreografo Giuliano Peparini. Al Bano, nel tentativo di farle anch’egli un elogio, le ha detto: “Bravissima e aggiungo che quei 15 grammi in più che hai…“.

L’immediata risposta di Francesca Manzini

La concorrente della squadra blu non ha lasciato terminare il cantante di Cellino San Marco, rispondendo subito a tono: “Io me ne frego signor Al Bano“. Con il sorriso sulle labbra, Francesca Manzini ha aggiunto: “Una donna deve essere anche così“.

Al Bano, preso alla sprovvista, ha provato a rimediare alla sua frase, ma la speaker radiofonica ha proseguito pronunciando una frase che è stata molto apprezzata, soprattutto sui social: “La passione non ha peso“. Togliendosi la giacca e rimanendo in pantaloncini e canottiera, mostrando le sue forme, ha concluso: “Io sono qui per fare contenuto, non immagine“.

I problemi di salute della concorrente di Amici Celebrities

Forse Al Bano quando ha pronunciato quella frase non era al corrente dei problemi di salute che ha avuto la Manzini. Francesca ha, infatti, lottato duramente per circa 6 anni contro l’anoressia e la bulimia.

Di recente ha confidato al magazine Spy: “A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita“. Ha continuato: “Caddi in presa dell’anoressia“. Successivamente “quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia“, ha spiegato ancora l’imitatrice, “e fu ancora più brutto“. Ha aggiunto: “Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata“. Francesca Manzini è riuscita a vincere la sua battaglia ritrovando il sorriso e difendendo a spada tratta la sua fisicità.

Immagine in evidenza: Al Bano durante la puntata di Amici Celebrities. Fonte: Mediaset Play