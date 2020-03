Arriva un nuovo volto dietro il bancone di Striscia la Notizia: è quello di Francesca Manzini. Dopo l’addio di Ficarra e Picone, ad accompagnare la giovane e talentuosa comica sarà Gerry Scotti, volto storico di Mediaset e del tg satirico.

Ecco le parole dei 2 prossimi conduttori che inizieranno oggi la loro avventura insieme.

Un volto inedito al bancone di Striscia

L’arrivo alla conduzione del tg satirico di Canale 5 di Francesca Manzini ha sorpreso molti dato che si tratta di un nuovo volto per Mediaset, ma non quelli che già la conoscevano e ne hanno apprezzato il talento ad Amici Celebrities.

All’alba della nuova esperienza televisiva, che per lei durerà una settimana, Francesca Manzini confessa al settimanale Oggi: “Mi sento confusa e felice. Mangio come Gerry, sogno Gerry e condurrò con Gerry: praticamente non vedrete Francesca Manzini, ma il deepGerry. Grazie ad Antonio Ricci per questa grande opportunità e a Gerry che mi terrà per mano per tutta la settimana”.

La comica ha già lavorato nel programma ma in qualità di imitatrice. Il suo deepfake di Mara Venier ha infatti avuto un enorme successo anche sui social, tanto che la vera Mara Venier ha ricevuto un tapiro per la sua imitazione.

Gerry Scotti ammette: “Tornare dietro il bancone di Striscia per me è sempre come tornare a casa. È l’augurio che rivolgo anche a Francesca Manzini che proverà il brivido dell’esordio lunedì sera al mio fianco”.

Una gavetta importante alle spalle per Francesca

Come raccontato dalla stessa attrice, l’approdo al bancone di Striscia non è stato immediato: dietro infatti c’è stato tanto lavoro. Infatti per la comica romana la strada per la televisione è stata tutta in salita. “Ho fatto tanta gavetta, cantavo nelle birrerie a 30 euro a sera, poi ho fatto l’animatrice nei villaggi turistici. Ho preso tante ma tante porte in faccia” ricorda.

Approda poi in radio a RDS e da lì le si aprono le porte della televisione: una parte nel film Benedetta Follia di Carlo Verdone e poi la partecipazione ad Amici Celebrities dove ha messo in mostra il suo talento come cantante. Adesso per la comica si apre un nuovo importante capitolo della sua esperienza televisiva.

