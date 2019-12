La simpaticissima imitatrice di RDS ha comunicato a stretto giro, appena ieri, che si sarebbe operata. Francesca Manzini si è sottoposta ad un intervento questo oggi, per scongiurare quello che lei stessa ha definito un piccolo male.

Così in giornata, subito dopo essere uscita dalla sala operatoria, la rivelazione di Amici Celebrities ha annunciato ai follower che tutto è andato per il meglio.

L’annuncio sui social

Attraverso un video pubblicato su Twitter la Manzini ha fatto sapere che l’indomani si sarebbe sottoposta ad un intervento. Ha scelto la spiaggia, per girare il suo video, di fronte al mare, un luogo che la rappresenta.

“Domani a quest’ora chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male che mi tormenta“. Ha poi aggiunto: “Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni“. Mentre nel tweet si legge: “Guardare avanti significa vivere senza bisogno. A presto amici!“.

Guardare avanti significa vivere senza bisogno. a presto amici! pic.twitter.com/1Th1VSVNqX — Francesca Manzini (@FrancescaManza) December 18, 2019

Infine, l’imitatrice conclude un urlo liberatorio lanciato verso il cielo e le onde.

Francesca Manzini dopo l’intervento

Oggi, poi, il post che la ritrae nel letto d’ospedale, dopo l’operazione con il pollice alto.

Uno scatto per raccontare ai suoi fan che è andato tutto bene. “Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè” recita la didascalia che accompagna la foto.

Ho vinto io! e me ce so pure truccata tiè! pic.twitter.com/WhLkHxQKYg — Francesca Manzini (@FrancescaManza) December 19, 2019

Tantissimi i cuoricini che sono giunti dalla rete e molti i commenti di incoraggiamento da parte degli utenti. Qualcuno le scrive: “Sei bellissima! Tornerai più forte di prima“.