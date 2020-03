Tragedia a Gesturi, in Sardegna: un 15enne ha perso la vita in un incidente con il trattore. Secondo quanto riportato da fonti di stampa locale, il ragazzo sarebbe stato alla guida del mezzo e, per cause ancora da accertare, sarebbe finito in un dirupo.

Cade in un dirupo con il trattore: muore un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo un incidente nelle campagne di Gesturi, nel sud della Sardegna. Secondo quanto riportato dall’emittente locale Videolina e dal quotidiano La Nuova Sardegna, il giovane sarebbe stato alla guida del mezzo poi finito in un dirupo nei pressi dell’azienda di famiglia.

L’intervento del 118 e dell’elisoccorso sarebbe stato inutile: il decesso, stando alle informazioni diffuse dalla stampa locale, sarebbe avvenuto poco dopo.

Dinamica al vaglio degli inquirenti

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 15enne avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, poi ribaltatosi più volte lungo la scarpata.

Da una prima ricostruzione, riportano ancora le fonti locali, sarebbero emerse due ipotesi: una distrazione del ragazzo o una manovra errata potrebbero aver causato l’uscita di strada del trattore.

La drammatica notizia arriva a poche ore da quella del decesso di una 15enne sarda, vittima di un terribile incidente con la moto nel cuore di Sassari. Anche per la ragazza, trasportata immediatamente in ospedale, non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo essere stata soccorsa.