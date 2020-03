Arriva in questi momenti notizia del ricovero d’urgenza in ospedale, in Portogallo, della madre del campione del mondo del calcio, Cristiano Ronaldo. Pochissime le notizie che filtrano sulle condizioni di salute della donna che, secondo quanto diffuso dai media locali, sarebbe stata colpita da un ictus ischemico.

Ricoverata d’urgenza la mamma di CR7

Secondo quanto riportato da Tvi, fonte portoghese, erano circa le 5 e 30 di questa mattina quando la mamma di CR7, Dolores Aveiro, avrebbe accusato il malore. La donna, una 65enne, è stata immediatamente trasferita in ospedale dove è stata sottoposta ad accertamenti e secondo quanto proferito al momento non sarebbe ancora stata sciolta la prognosi.

Grava il massimo riserbo sulla questione, un silenzio fortemente richiesto e voluto da Cristiano Ronaldo. Sempre secondo quanto riportato dall’emittente portoghese Tvi, la madre al momento sarebbe sempre ricoverata ma cosciente e in condizioni stabili.

Chi è Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo

Della donna, 65 anni all’anagrafe, sappiamo del grande amore che nutre per lei il figlio, asso del calcio, a lei particolarmente affezionato. Di lei sappiamo essere cresciuta all’interno di un orfanotrofio, esperienza che lei stessa avrebbe anche raccontato all’interno di un’autobiografia.

Un vero e proprio punto di riferimento per Cristiano Ronaldo che non ha mai mancato di coinvolgerla puntualmente in tutta la sua vita da fuori classe. Ancor prima che CR7 potesse infatti affacciarsi alla brillante carriera calcistica ci sarebbero stati proprio i consigli di mamma Dolores che lo ha fin da subito spronato a cercare fama e successo anche oltre i confini, lontano da casa sostenendolo in ogni momento. Proprio Dolores Aveiro poi, nel 2007, si trovò a lottare contro un tumore al seno.