I palinsesti televisivi in questi ultimi mesi si stanno modificando velocemente e sono in continua evoluzione. Anche il Grande Fratello Vip, che è sempre andato in onda lunedì e venerdì, cambia data di programmazione.

Il reality di Alfonso Signorini si sposta per il ritorno di Montalbano, la fiction più temuta a Mediaset.

Il Grande Fratello Vip trasloca: ecco la nuova data

Mediaset deve infatti fare i conti con il temuto ritorno della serie de il Commissario Montalbano. Il commissario interpretato da Luca Zingaretti tornerà infatti sugli schermi di Rai 1 lunedì 9 e lunedì 16 marzo con 2 nuovi episodi, che si presume otterranno un ottimo successo di ascolti visto i precedenti.

Mediaset è subito passata alla difesa spostando il reality di punta di questa stagione: il Grande Fratello Vip. Infatti se lo show fino ad ora si collocava il lunedì e venerdì sera, ora andrà in onda solo il mercoledì dall’ 11 al 18 marzo. Non si sa ancora però se dopo i 2 nuovi episodi del Commissario Montalbano, una volta tornate le repliche, il Gf Vip rimarrà fisso al mercoledì o tornerà al consueto doppio appuntamento settimanale.

Un’edizione del Gf Vip quasi infinita

Se il mercoledì sembra essere il giorno più interessante per il Grande Fratello Vip, questo influirà sul numero di puntate finali di questa edizione, il cui termine, come riferito dallo stesso conduttore ai concorrenti, è previsto per lunedì 27 aprile. Infatti, dopo la decisione di allungare la permanenza dei vip, si tratta della versione del Grande Fratello Vip più lunga della storia.

Chissà se la mossa di Mediaset sia dovuta al fatto che questo Gf Vip non sembra decollare in termini di ascolti e quindi si cerchi di sfruttare al meglio le potenzialità dei concorrenti? In effetti la mossa di spostarsi al mercoledì può essere vincente contro gli ascolti mostruosi che il Commissario Montalbano raccoglie ad ogni puntata, anche in replica.

