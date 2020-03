Incidente sul palco per Madonna: la star sarebbe finita in ospedale dopo quanto accaduto durante le prove per un live del suo tour mondiale a Parigi. Il concerto nella capitale francese è stato annullato: sui social il messaggio della cantante.

Madonna cade sul palco a Parigi

Ancora una pagina negativa per Madonna, dopo l’annullamento del tour in Nord America del dicembre scorso. La star sarebbe finita in ospedale dopo una caduta sul palcoscenico di Parigi, durante le prove del concerto previsto a Le Grand Rex.

I fan si sono precipitati sulla pagina Instagram della cantante, per capire cosa fosse successo esattamente. È stata proprio lei, dopo il trasporto in ospedale, a spiegare l’accaduto e a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

Post di Madonna su Instagram

“Sono caduta 2 notti fa sul palco quando una sedia mi è stata tolta per errore, e sono atterrata sul pavimento sbattendo l’osso sacro. Ho concluso lo spettacolo ieri sera ma a malapena, perché odio deludere. Tuttavia oggi anche io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme con nastro adesivo e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e tutta intera. Grazie per la comprensione Parigi”.

Madonna ha rivelato di non aver riportato gravi conseguenze ma di dover stare ferma per un periodo non meglio precisato (si parla di alcuni giorni), prima di riprendere con le tappe del suo tour “Madame X”.

Annullato il concerto

Lo stesso staff della popstar ha reso noto l’annullamento del live sul palco parigino, previsto per la serata del 1° marzo scorso, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’artista.

“Ci dispiace informarvi che il concerto di Madame X di stasera al Grand Rex è stato cancellato a causa di un infortunio. I fan che hanno acquistato i loro biglietti online devono contattare il punto di acquisto per eventuali richieste di rimborso. Per ulteriori domande, si prega di contattarci“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Madonna, dimensioni modificate