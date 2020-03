Nella puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda il primo del mese, Maria De Filippi ha raccontato aneddoti e curiosità della sua vita pubblica e privata.

Maria De Filippi ospite a Che Tempo Che Fa

È raro che Maria De Filippi conceda un’intervista, ma questa non è la prima volta che la regina delle reti Mediaset accetti una chiamata di Fabio Fazio. Nell’ultima puntata domenicale di Che Tempo Che Fa, la De Filippi si è lasciata andare a qualche nuova dichiarazione sia a livello lavorativo che privato.

Da anni ormai, i programmi di Maria, macinando milioni e milioni di ascolti, sono il punto di forza delle prime serate Mediaset e nell’intervista rilasciata a Fazio la De Filippi ha raccontato qualche retroscena delle sue produzioni.

Il caso Tina Cipollari

Uomini & Donne può sembrare, apparentemente, il programma meno impegnativo tra la rosa delle produzioni di Fascino, la società di Maria De Filippi. Maria invece, racconta come effettivamente sia la realtà che più la impegna fisicamente e, a quanto dice, Tina Cipollari spesso non è d’aiuto: “Registro 3 puntate di Uomini & Donne di seguito nel pomeriggio. Sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Tolgo quella parte di programma. Adesso ho trovato una soluzione, che forse avremmo dovuto adottare prima, per non perdere troppo tempo. Le dico: ‘Ti abbasso il microfono‘ e le togliamo la voce – spiega Maria De Filippi – Questo succede perché se devo tagliare in montaggio, mancano dei minuti da coprire e sono costretta a rimanere in studio più del necessario per coprire il buco della registrazione”.

Una pallottola in fronte dal fratello

Come detto in precedenza, la conduttrice ha rilasciato qualche dichiarazione più privata. Maria ha raccontato del suo rapporto con il fratello Giuseppe, 7 anni più grande di lei e ora amministratore delegato della Fascino S.r.l.

Sin da piccola lo ha sempre ammirato, ai suoi occhi era il suo eroe, il fratello maggiore che l’avrebbe sempre protetta. Ma, come spesso accade, suo fratello non la vedeva allo stesso modo. Maria racconta: “Per me era un mito e la sua stanza rappresentava il paradiso. Ogni volta che ci entravo mi sembrava di vivere un sogno. Bussavo continuamente alla porta e lui mi diceva di non entrare, l’ho fatto e mi ha sparato”.

E chiarisce: “Mi ha sparato con il fucile ad aria compressa perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con un Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte”.

